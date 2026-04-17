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Panamá acuerda con la OCDE mejorar sus políticas para el clima de inversiones

Dicho acuerdo establece "un marco sólido y prospectivo de cooperación" que "permite una colaboración técnica al más alto nivel" con el "intercambio de datos, evaluación comparada de políticas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia".

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) firmaron en París un acuerdo para mejorar el clima de inversiones en el país mediante el intercambio de datos, misiones de expertos y comparación de políticas. “Este no es un acto simbólico. Es una decisión estratégica. Una declaración de intención. Un compromiso de transformación”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, tras la firma del acuerdo, según un comunicado.

El Memorando de Entendimiento (MOU) fue suscrito por el canciller panameño y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en la capital francesa, sede de esa organización económica. Dicho acuerdo establece "un marco sólido y prospectivo de cooperación" que "permite una colaboración técnica al más alto nivel" con el "intercambio de datos, evaluación comparada de políticas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia", según la información de la Cancillería panameña. Esto "permitirá mejorar el clima de inversiones, hará más competitivo al país y predecible" así como "fortalecerá la gobernanza, impulsará la innovación, elevará el capital humano y alineará el sistema educativo con las exigencias de la economía global".