Presidente Kast: "América Latina está viviendo un cambio profundo"

Por: EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó este jueves que "América Latina está viviendo un cambio profundo", en su discurso de cierre del V Foro de Madrid que se desarrolló en Santiago, la alianza internacional de dirigentes impulsada por la fundación española Disenso.

El mandatario señaló que la transformación regional va de la mano con "nuevos liderazgos que trabajan incansablemente para recuperar la libertad y la prosperidad", y valoró el cambio en el mapa político latinoamericano en los últimos triunfos electorales del sector en Honduras, Perú y Colombia.

Kast repasó en su intervención el crecimiento político de su sector, que alineado con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, gobierna en doce países de América Latina y el Caribe.

En la misma línea, el jefe de Estado chileno reivindicó el documento fundacional del Foro conocido como la Carta de Madrid, un conjunto de principios y proyecciones que firmó en 2020 y que acusa "el avance del comunismo como una amenaza para la prosperidad y el desarrollo" y destaca la "defensa de las libertades".

"Nos comprometimos a tener mínimos comunes: el estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada", detalló Kast.

Kast llamó al sector a evitar triunfalismos y dijo que "el problema es que la confianza también está en peligro".

"Ganar una elección es un tremendo logro, pero no es un fin en sí mismo, no nos podemos conformar. Vamos a celebrar cuando recuperemos nuestra nación, la prosperidad económica y la seguridad", puntualizó.

"Nuestros pueblos no están condenados a ningún determinismo histórico (...) No estamos condenados a la pobreza, al narcotráfico, a la violencia, al estancamiento económico", insistió.

"Bogotá, Lima, Asunción, Santiago", dijo Kast en referencia a las sedes de los cinco encuentros regionales en el marco del Foro Madrid desde 2022 a la fecha, y agregó: "Si lo seguimos haciendo bien, algún día será Managua, algún día será La Habana, porque ahí aún hay gente que sigue sometida".

Durante esta jornada, Kast recibió al presidente de Argentina, Javier Milei, en La Moneda y sostuvieron una reunión bilateral que se extendió aproximadamente por 40 minutos, encuentro que terminó con un telón de fondo marcado por una polémica territorial por el Estrecho de Magallanes que ambos gobiernos dieron por superada.

Tras la reunión en Santiago con Milei, Kast reiteró el respaldo de su Gobierno a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, informó La Moneda en un comunicado de ambos gobiernos.

El mandatario chileno recalcó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para encontrar lo más pronto posible "una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía" tanto de las Malvinas, como de las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos que las rodean.

Durante la reunión ambos presidentes reconocieron, también, la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes, poco más de una semana después de que la Cancillería chilena enviara una nota de protesta a Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, en relación a la soberanía en ese territorio.