Canal de Panamá aplica la primera restricción de tránsitos por la sequía

Centroamérica & Mundo

Esta restricción del tránsito, la primera desde la crisis hídrica de 2023 que llegó a limitarlo a 22 diarios a finales de ese año también por El Niño, se suma a la reducción del calado - la parte sumergida del barco - ya en vigor en la ampliación mediante un cronograma que arrancó el pasado 3 de julio.

Por Agencia EFE El Canal de Panamá restringe a 34, de una media de 36, los tránsitos diarios de buques, una medida que busca ahorrar el agua dulce que le proveen dos lagos que ya sufren por la falta de lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Fuentes del Canal de Panamá dijeron a EFE que para hoy hay previstos 35 tránsitos, y que el viernes comenzará oficialmente la reducción a 34.

En la mañana de este jueves había 99 naves en fila para cruzar el paso navegable que une el Atlántico y el Pacífico: 94 con reserva, de ellas 26 neopanamax o las de gran calado y que pasan por la ampliación operativa desde junio de 2016, y cinco sin reserva, tres de ellas neopanamax. Esta restricción del tránsito, la primera desde la crisis hídrica de 2023 que llegó a limitarlo a 22 diarios a finales de ese año también por El Niño, se suma a la reducción del calado - la parte sumergida del barco - ya en vigor en la ampliación mediante un cronograma que arrancó el pasado 3 de julio.

Déficit de lluvias

Al Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, lo alimentan los lagos artificiales de Gatún (1913) y Alhajuela (1935), y su cuenca hidrográfica presentó entre mayo y agosto pasados un déficit de lluvias del 34 %, según datos oficiales. Estos lagos también suplen a la mitad de la población de Panamá, un país de poco más de cuatro millones de habitantes donde el servicio de agua está en manos de una empresa estatal que ha reconocido que hasta el 50 % del recursos se pierde en averías y roturas del sistema. La administración del Canal prevé que la situación hídrica pueda empeorar ante la ocurrencia de un fenómeno El Niño fuerte y con probabilidades de extenderse hasta el verano estacional panameño, entre enero y abril. Por ello reduce desde este viernes a nueve, de una media de 10, los cupos diarios en las esclusas neopanamax, y a 25, frente los 26 habituales, en las centenarias o panamax, para un total de 34 tránsitos diarios. Desde el próximo 15 de septiembre serán 32 tránsitos diarios, pues se reducirán a 23 los cupos en las panamax., confirmaron las fuentes del Canal. La víspera entró en vigor un calado de 48 pies o 14,63 metros - la segunda reducción de cinco anunciadas - y será de 47,5 pies o 14,48 a partir del 1 de octubre. La previsión es que para el verano se encuentre en 44 pies o 13,41 metros de un máximo operativo de 50 pies, como ha dicho la administradora designada del Canal, Ilya Espino de Marotta. El Canal, que utiliza un sistema de reservas para gestionar el tránsito, también aplica desde el pasado 30 de agosto una modificación temporal del mismo para dar más flexibilidad al acceso a cupos diarios.