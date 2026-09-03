Costa Rica suma el primer hotel de lujo de Centroamérica con certificación EDGE

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El desempeño certificado por EDGE forma parte de una estrategia ambiental más amplia. Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique se convirtió también en el primer proyecto hotelero del país en obtener la Bandera Azul Ecológica en la categoría Biodiversidad.

Por revistaeyn.com Costa Rica suma un nuevo referente en turismo sostenible con el Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, que se convirtió en el primer hotel de lujo cinco estrellas de Centroamérica en obtener la certificación EDGE. El resort, desarrollado por Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios en el cantón de Carrillo, Guanacaste, acreditó su desempeño en eficiencia energética, uso del agua y materiales, con resultados que incluyen un ahorro estimado de 52.400 metros cúbicos de agua al año, equivalente a cerca de 21 piscinas olímpicas.

El reconocimiento aborda uno de los principales desafíos de la hotelería de lujo: ofrecer una experiencia y estándares de alto nivel, mientras se avanza hacia un uso más eficiente de los recursos. EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) es un estándar de construcción sostenible creado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, que evalúa el desempeño en energía, agua y energía incorporada en los materiales. Para obtenerlo, un proyecto debe demostrar una mejora mínima del 20 % en cada una de estas tres categorías frente a una construcción convencional equivalente en su región. Para esta evaluación, el proyecto requirió una auditoría de la obra ya finalizada, para verificar que las medidas documentadas estén efectivamente incorporadas en la obra. En Costa Rica, dicha certificación es emitida por Green Building Council Costa Rica (CGBCR). “Integrar sostenibilidad desde las primeras etapas de diseño nos permitió tomar decisiones que hoy se traducen en resultados medibles, sin renunciar a los estándares que exige un proyecto de esta categoría”, señaló Kembly Brenes, jefa de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas de Garnier & Garnier.