Guatemala: presupuesto 2027 sube 13,8% y prevé un déficit fiscal de 4,4%

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En el presupuesto se prevé un crecimiento económico de un 4% del PIB de Guatemala, impulsado por el consumo de los hogares, las exportaciones y el envío de remesas familiares.

Por Agencia EFE El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto para 2027 por un monto de 192.045 millones de quetzales (US$25.236 millones), el 13,8% más que el de 2026 y la cifra más alta en la historia del país centroamericano. "Para nosotros, en el Ejecutivo, gobernar significa transformar la vida de las personas. El presupuesto de una nación no se mide únicamente en términos de las cantidades de dinero asignadas a las distintas instituciones, sino por cuánto logran esos montos transformar la vida de la gente", afirmó Arévalo de León -en una rueda de prensa-.

En la misma comparecencia, el ministro guatemalteco de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que la propuesta de presupuesto, que corresponderá al último año de la gestión de Arévalo de León, busca afianzar las metas del plan gubernamental y mantener la estabilidad económica. "Es un presupuesto muy importante porque va a permitir concretar el plan de gobierno y dejar afianzadas las fuerzas que permitirán mantener una política fiscal con propósito claro de crecimiento económico, empleo y bienes públicos", aseveró Menkos. El titular de la cartera de Finanza Públicas detalló que la mayor parte del gasto se financiará mediante ingresos tributarios, proyectados en unos US$17.297 millones, mientras que los ingresos no tributarios y donaciones aportarán US$801 millones. El proyecto contempla un déficit fiscal del 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 48.300 millones de quetzales (US$6.346 millones), que el Ejecutivo prevé cubrir con unos 5.913 millones de dólares en endeudamiento público, principalmente mediante la emisión de bonos del tesoro en el mercado interno.