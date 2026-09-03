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Costa Coffee avanza en su expansión en Latinoamérica con su llegada a Panamá

Tras iniciar operaciones en México, la compañía eligió Panamá como su primer mercado en Centroamérica, donde opera mediante una franquicia con Grupo Maritanos. Costa Coffee forma parte de The Coca-Cola Company desde 2019.

Por Agencia EFE La cadena internacional de cafeterías Costa Coffee, fundada en 1971 en Reino Unido, abrió sus dos primeras tiendas en Panamá como parte de su estrategia de expansión en América Latina y el Caribe, en la que la compañía prevé utilizar el país como punto de apoyo para su crecimiento en Centroamérica. "Dentro de nuestra estrategia regional, Panamá juega un rol de puente: por su posición geográfica y su peso como plaza financiera y logística de Centroamérica, es un mercado que nos permite consolidar presencia de marca en un punto de conexión clave entre Norte, Centro y Sudamérica", explicó a EFE el gerente general de Costa Coffee Latinoamérica, Hugo Heredia.

El directivo señaló que la cadena prevé utilizar la operación panameña como referencia para futuras aperturas en otros mercados de la región. Tras iniciar operaciones en México, la compañía eligió Panamá como su primer mercado en Centroamérica, donde opera mediante una franquicia con Grupo Maritanos. Costa Coffee forma parte de The Coca-Cola Company desde 2019. "Es una gran marca que trae su icónica mezcla de café, Mocha Italia Blend, pero más allá de la fórmula, Costa Coffee se caracteriza por su calidez, por llegar a los lugares y adaptarse a los países. Costa Coffee ha venido a Panamá a disfrutar un poquito de ese sabor panameño", señaló la presidenta de Grupo Maritanos, Jacqueline García. Costa Coffee tiene presencia en más de 37 países y comercializa la Mocha Italia Blend como una de sus principales mezclas. La cadena llega a un mercado como el panameño que cuenta con una creciente cultura de cafés de especialidad y es reconocido internacionalmente por la producción de café Geisha.