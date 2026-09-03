Panamá adjudica a la empresa Doppelmayr la construcción de su primer teleférico

Por: EFE

La empresa suizo-austriaca Doppelmayr construirá el primer teleférico de Panamá, que servirá tanto a la capital como a un populoso distrito aledaño, tras adjudicarse la licitación por más de US$255 millones, según informó este jueves el Metro de Panamá.

Doppelmayr Panama Corp. fue la única empresa que acudió el pasado 18 de agosto a la presentación y apertura de propuestas, con una oferta de US$255.163.788,03 sin incluir un impuesto de 7%, el cual "no es aplicable" ya que el Metro de Panamá S.A. está exento, de acuerdo con la información oficial.

La iniciativa, adjudicada a la filial panameña por una comisión evaluadora, comprende aproximadamente 6,6 kilómetros de recorrido y seis estaciones con una conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá entre Ciudad de Panamá y el distrito contiguo de San Miguelito, según la información ofrecida este jueves.

La contratación incluye el diseño, estudios complementarios, construcción, suministro, fabricación, instalación e integración del sistema, así como las pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa del proyecto, además de que el contrato contempla una opción de mantenimiento, según informó el Metro de Panamá.

Sin embargo, la información oficial no detalla cuándo comenzarán las obras ni la duración de las mismas.

Ese teleférico conectará a tres zonas alejadas dentro de San Miguelito (con altos índices de sobrepoblación, pobreza y criminalidad) para facilitar «su acceso a otros sectores de la ciudad y su integración con la red del Metro de Panamá.

La licitación de ese proyecto fue relanzada en julio pasado con un precio ajustado a US$270 millones después de que una primera, por US$278,6 millones, quedó desierta en mayo luego de que los dos consorcios precalificados no presentaron ofertas.

Doppelmayr es una empresa con fuerte presencia en Latinoamérica en la construcción de teleférico: en Ciudad de México construirá un teleférico que con 15,2 kilómetros de longitud será previsiblemente el más largo del mundo, además de una red de transbordadores en la ciudad de Puebla.

Mientras que en Guatemala participa en el AeroMetro de la capital, un teleférico metropolitano de 220 millones de dólares que ya está en construcción, aunque envuelto en cuestionamientos políticos y técnicos, y en Bolivia, construyó el sistema de teleféricos La Paz-El Alto.