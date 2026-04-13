Producción petrolera de la OPEP cayó 27,5% en marzo debido a guerra en Medio Oriente

Por: EFE

La cifra, calculada por varios institutos independientes, incluida en el informe mensual de marzo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) refleja así el impacto del primer mes de la guerra iniciada contra Irán el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El informe señala que "los acontecimientos al este de Suez", una alusión al bloqueo de Ormuz y los ataques iraníes a instalaciones de la industria petrolífera de varios países de la región, causaron drásticas caída de los suministros de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irak y, en menor medida, también de Irán, mientras que Venezuela elevó ligeramente su bombeo.

Según estos cálculos, Irak fue el más afectado, al hundirse sus extracciones hasta 1,62 mbd, 2,5 mbd menos que en febrero, mientras que Kuwait cayó a menos de la mitad, al pasar de 2,58 a 1,21 mbd.

Arabia Saudí dejó de suministrar 2,3 mbd (10,1 mbd en febrero, 7,8 mbd en marzo) y los Emiratos Árabes Unidos restaron 1,5 mbd (3,4 mbd en marzo, 1,9 mbd en febrero).