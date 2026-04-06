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Las exportaciones de petróleo por estrecho de Ormuz han caído 81 % a marzo

Antes de la escalada del conflicto, el 22 de febrero, las exportaciones a través del estrecho se situaban en 18.7 millones de barriles diarios, con un aumento interanual de 1.2 millones de barriles diarios.

Por revistaeyn.com Las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz han caído a 400.000 de barriles por día en promedio de cuatro semanas al 30 de marzo, lo que representa una disminución interanual de 17,2 millones de barriles diarios (mb/d) (una caída de 81 %) , según Barclays. El estrecho, que manejó aproximadamente el 25 % del comercio mundial de petróleo transportado por vía marítima el año pasado, ha visto sus flujos reducidos a niveles mínimos mientras continúa el conflicto con Irán.

Aproximadamente 175 millones de barriles de petróleo y productos refinados permanecen en buques en el Golfo de Medio Oriente, una caída de 10 mb/d en comparación con la semana anterior. Antes de la escalada del conflicto, el 22 de febrero, las exportaciones a través del estrecho se situaban en 18,7 mb/d, con un aumento interanual de 1,2 mb/d. Las exportaciones de petróleo desde Yanbu y Fujairah, que funcionan como rutas alternativas para evitar el Estrecho de Ormuz, alcanzaron en conjunto los 6 mb/d en promedio de cuatro semanas al 30 de marzo, con un incremento interanual de 2,7 mb/d. Esto se compara con los 3,3 mb/d registrados el 22 de febrero. El banco calcula una disrupción neta de aproximadamente 14,5 mb/d.