Las exportaciones de petróleo por estrecho de Ormuz han caído 81 % a marzo

Por revistaeyn.com
Las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz han caído a 400.000 de barriles por día en promedio de cuatro semanas al 30 de marzo, lo que representa una disminución interanual de 17,2 millones de barriles diarios (mb/d) (una caída de 81 %) , según Barclays.
El estrecho, que manejó aproximadamente el 25 % del comercio mundial de petróleo transportado por vía marítima el año pasado, ha visto sus flujos reducidos a niveles mínimos mientras continúa el conflicto con Irán.
Aproximadamente 175 millones de barriles de petróleo y productos refinados permanecen en buques en el Golfo de Medio Oriente, una caída de 10 mb/d en comparación con la semana anterior.
Antes de la escalada del conflicto, el 22 de febrero, las exportaciones a través del estrecho se situaban en 18,7 mb/d, con un aumento interanual de 1,2 mb/d.
Las exportaciones de petróleo desde Yanbu y Fujairah, que funcionan como rutas alternativas para evitar el Estrecho de Ormuz, alcanzaron en conjunto los 6 mb/d en promedio de cuatro semanas al 30 de marzo, con un incremento interanual de 2,7 mb/d. Esto se compara con los 3,3 mb/d registrados el 22 de febrero. El banco calcula una disrupción neta de aproximadamente 14,5 mb/d.
La escasez de suministro ha impulsado el diferencial calendario a tres meses del WTI (West Texas Intermediate) a poco más del 100 % en promedio móvil de tres días al cierre de la semana pasada. Esto supera el pico aproximado del 45 % registrado inmediatamente después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Varios aliados de Estados Unidos están presionando por un alto el fuego, aunque Barclays señala que la retórica sigue siendo elevada. El promedio implícito a futuro del Brent para 2026 se situó en US$88 por barril al cierre de la semana pasada, en comparación con el escenario base de Barclays de US$85, que asume una normalización del Estrecho de Ormuz a principios de abril. El banco indica que el mercado podría reajustarse hasta los US$110 si la normalización se extiende hasta finales de mayo.
Con información de Investing