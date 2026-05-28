El Salvador suma US$233M en expansión de inversiones en primer trimestre

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La Agencia de Promoción de Inversión y Exportación de El Salvador trabaja en iniciativas para impulsar la presencia de productores salvadoreños en mercados internacionales y fomentar nuevas ampliaciones de capital en distintos rubros productivos.

Por revistaeyn.com El Salvador registró US$233 millones en expansión de inversiones durante el primer trimestre de 2026, un dinamismo que permitió la generación de más de 1.400 empleos directos y que refleja el creciente interés de empresas por ampliar sus operaciones en el país, según informó la Agencia de Promoción de Inversión y Exportación de El Salvador (Invest). El presidente de la institución, Rodrigo Ayala, aseguró que los resultados muestran un comportamiento positivo en distintos sectores productivos, impulsado tanto por nuevas estrategias de atracción de capital como por la entrada en vigor de incentivos fiscales orientados a proyectos de expansión empresarial.

“Hasta el momento, desde el primer trimestre en enero, hemos tenido ahorita US$233 millones en expansión, esos millones equivalen a 1.407 empleos directos que sabemos que eso al final mueve mucha más masa”, afirmó Ayala. El funcionario destacó que el impacto económico no se limita únicamente a las plazas laborales creadas directamente por las compañías, sino también al movimiento que generan en cadenas de suministro, servicios y proveedores asociados. “No sólo tenemos los empleos directos sino también los indirectos”, señaló Ayala, al explicar que las ampliaciones empresariales contribuyen a dinamizar otras actividades económicas vinculadas a las operaciones industriales y comerciales. Entre los sectores que reportan mayores montos de expansión figuran bebidas y alimentos, industria plástica, papel y textil, áreas que continúan consolidándose como algunos de los principales motores de inversión en el país.