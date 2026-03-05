Fitch: Exceso de inventario limitará impacto del cierre de Ormuz en mercado petrolero

Por revistaeyn.com
El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, tras el estallido del conflicto iraní el pasado 28 de febrero, ha sido el principal detonante del reciente repunte en los precios internacionales del crudo. Sin embargo, para Fitch Ratings, el impacto podría ser más acotado de lo que temen los mercados.
En un análisis divulgado esta semana, la calificadora sostiene que el bloqueo “probablemente será temporal dado su papel económico vital”, en referencia a la importancia estratégica de este corredor marítimo por el que transita una parte sustancial del comercio mundial de petróleo.
Aunque el estrecho “no está formalmente cerrado”, cada vez más buques lo evitan ante el riesgo de ataques por parte de Irán o sus aliados, mientras grandes petroleras han suspendido envíos y aseguradoras cancelan coberturas de riesgo de guerra.
Antes de la escalada, alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo y derivados cruzaban por Ormuz, equivalentes a cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y a una quinta parte del consumo global.
Aproximadamente la mitad de esos volúmenes correspondían a exportaciones de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y el resto provenía de Irak, Kuwait e Irán, con China e India como principales destinos.
Un cierre prolongado tendría efectos tanto para exportadores como para importadores, pero Fitch no lo contempla como su escenario base. “No esperamos un potencial significativo al alza frente a nuestra suposición de diciembre de 2025 de un precio medio del Brent de 63 dólares por barril para 2026”, señala el informe.
En caso de un bloqueo extendido, añade, podría considerarse protección naval para los petroleros, como ocurrió durante la guerra Irán-Irak en los años ochenta.
El contexto estructural del mercado también juega un papel clave. Según la agencia, el mercado global está sobreabastecido, lo que “debería limitar la prima de riesgo geopolítico”. En 2025, la oferta creció cerca de 3 millones de barriles diarios, mientras la demanda aumentó muy por debajo de 1 millón.
Para 2026, Fitch proyecta un incremento adicional de 2,4 millones de barriles diarios en la oferta, frente a un crecimiento de la demanda de apenas 0,8 millones.
La capacidad ociosa de la OPEP+ se sitúa en 4,3 millones de barriles diarios, mientras que los inventarios globales alcanzaron los 8.200 millones de barriles a finales de 2025, su nivel más alto desde marzo de 2021. Este volumen, subraya la firma, sería suficiente para cubrir una interrupción de envíos a través de Ormuz durante más de 400 días.
Además, Arabia Saudí y Emiratos cuentan con infraestructura alternativa para sortear parcialmente el estrecho, lo que ayudaría a mitigar disrupciones. Aunque Irán produce unos 3,5 millones de barriles diarios —cerca del 3,5 % del total mundial—, Fitch considera que una eventual caída de su oferta podría compensarse con el exceso existente en el mercado.
No obstante, la calificadora advierte que “la duración e intensidad del conflicto siguen siendo inciertas”. Un bloqueo prolongado o daños relevantes en infraestructura energética regional sí podrían alterar de forma más significativa las previsiones y provocar una mayor volatilidad en los precios del crudo en 2026.