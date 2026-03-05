Fitch: Exceso de inventario limitará impacto del cierre de Ormuz en mercado petrolero

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, tras el estallido del conflicto iraní el pasado 28 de febrero, ha sido el principal detonante del reciente repunte en los precios internacionales del crudo. Sin embargo, para Fitch Ratings, el impacto podría ser más acotado de lo que temen los mercados. En un análisis divulgado esta semana, la calificadora sostiene que el bloqueo “probablemente será temporal dado su papel económico vital”, en referencia a la importancia estratégica de este corredor marítimo por el que transita una parte sustancial del comercio mundial de petróleo.

Aunque el estrecho “no está formalmente cerrado”, cada vez más buques lo evitan ante el riesgo de ataques por parte de Irán o sus aliados, mientras grandes petroleras han suspendido envíos y aseguradoras cancelan coberturas de riesgo de guerra. Antes de la escalada, alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo y derivados cruzaban por Ormuz, equivalentes a cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y a una quinta parte del consumo global. Aproximadamente la mitad de esos volúmenes correspondían a exportaciones de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y el resto provenía de Irak, Kuwait e Irán, con China e India como principales destinos. Un cierre prolongado tendría efectos tanto para exportadores como para importadores, pero Fitch no lo contempla como su escenario base. “No esperamos un potencial significativo al alza frente a nuestra suposición de diciembre de 2025 de un precio medio del Brent de 63 dólares por barril para 2026”, señala el informe. En caso de un bloqueo extendido, añade, podría considerarse protección naval para los petroleros, como ocurrió durante la guerra Irán-Irak en los años ochenta.