Brasil: se calienta la carrera en el proceso electoral, con EE.UU. atento a la región

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El Partido Liberal (PL) proclamó a Flávio Bolsonaro como su abanderado en el mítico estadio de fútbol Pacaembu, en la ciudad de São Paulo, el mayor colegio electoral del país.

"Vamos a recuperar la esperanza del pueblo brasileño, que ya no soporta tanta violencia y tantas acciones inconstitucionales. La comida está carísima, nada funciona en este país, porque este Gobierno es corrupto e incompetente", afirmó el senador en sus redes sociales.

Luego, en su discurso de lanzamiento, desde el Pacaembu, aseguró que pese a tener un estilo diferente, mantendrá el mismo rumbo político impulsado por su padre, Jair Bolsonaro. "Puedo ser más tranquilo y moderado, pero llevo sangre de Bolsonaro", afirmó.

Asimismo, prometió "rescatar a Brasil" de lo que calificó como un país "secuestrado" por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su formación, el Partido de los Trabajadores (PT).

También acusó a la Administración de Lula de promover la corrupción, elevar la carga tributaria, perseguir a sus adversarios políticos y restringir las libertades.

En su intervención, el candidato presidencial del Partido Liberal presentó a su padre como una víctima de persecución política y afirmó que intentaron acabar con él en tres ocasiones: primero con la acuchillada que sufrió durante la campaña en 2018, después, al enviarlo a prisión y, ahora, al mantenerlo "aislado y silenciado".

El acto incluyó un mensaje grabado del expresidente generado con inteligencia artificial debido a las restricciones que le impiden participar públicamente. "Ninguna prisión va a callar el sentimiento de esperanza que despertamos. Reciban de brazos abiertos a la persona que elegí para reemplazarme. Mi hijo Flávio viene con fe. Brasil tiene futuro y el futuro es Flávio Bolsonaro presidente", afirmó la recreación digital del líder ultraderechista.