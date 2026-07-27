Brasil: se calienta la carrera en el proceso electoral, con EE.UU. atento a la región

Por: Revistaeyn.com - Agencias
El Partido Liberal (PL) proclamó a Flávio Bolsonaro como su abanderado en el mítico estadio de fútbol Pacaembu, en la ciudad de São Paulo, el mayor colegio electoral del país.
"Vamos a recuperar la esperanza del pueblo brasileño, que ya no soporta tanta violencia y tantas acciones inconstitucionales. La comida está carísima, nada funciona en este país, porque este Gobierno es corrupto e incompetente", afirmó el senador en sus redes sociales.
Luego, en su discurso de lanzamiento, desde el Pacaembu, aseguró que pese a tener un estilo diferente, mantendrá el mismo rumbo político impulsado por su padre, Jair Bolsonaro. "Puedo ser más tranquilo y moderado, pero llevo sangre de Bolsonaro", afirmó.
Asimismo, prometió "rescatar a Brasil" de lo que calificó como un país "secuestrado" por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su formación, el Partido de los Trabajadores (PT).
También acusó a la Administración de Lula de promover la corrupción, elevar la carga tributaria, perseguir a sus adversarios políticos y restringir las libertades.
En su intervención, el candidato presidencial del Partido Liberal presentó a su padre como una víctima de persecución política y afirmó que intentaron acabar con él en tres ocasiones: primero con la acuchillada que sufrió durante la campaña en 2018, después, al enviarlo a prisión y, ahora, al mantenerlo "aislado y silenciado".
El acto incluyó un mensaje grabado del expresidente generado con inteligencia artificial debido a las restricciones que le impiden participar públicamente. "Ninguna prisión va a callar el sentimiento de esperanza que despertamos. Reciban de brazos abiertos a la persona que elegí para reemplazarme. Mi hijo Flávio viene con fe. Brasil tiene futuro y el futuro es Flávio Bolsonaro presidente", afirmó la recreación digital del líder ultraderechista.
Argentina, principal socio, se mete en la jugada
Estuvo presente en la convención de lanzamiento de Bolsonaro, el presidente de Argentina, Javier Milei, quien arremetió duramente contra Lula da Silva, y pidió a Flávio Bolsonaro "parar a la basura socialista" en las elecciones de octubre.
"Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no puede darle una vuelta al timón. ¡Confiamos en ti, Flávio, para poder parar a la basura socialista!", dijo el mandatario.
Milei cargó duramente contra Lula, a quien acusó de "diseminar el comunismo" por América Latina a través del Foro de São Paulo junto con el fallecido líder cubano Fidel Castro.
"¡No se dejen robar el futuro!", exclamó ante las centenas de militantes bolsonaristas que se reunieron este sábado en el estadio de fútbol Pacaembu.
El dirigente argentino aludió así al "riesgo Lula" que representa a su juicio su homólogo brasileño en el mercado financiero y, en este sentido, definió a Flávio Bolsonaro, hijo de su "gran amigo" Jair Bolsonaro, como "la voz de la mayoría silenciosa" capaz de hacerle frente. "Hoy el socialismo está siendo erradicado en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y esperamos que en octubre sea en Brasil", manifestó.
Tercer candidato buscar terciar entre Bolsonaro y Lula
El exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, lanzó este domingo en São Paulo su candidatura presidencial para las elecciones de octubre y pidió "una oportunidad" para crear un país diferente, al presentarse como una alternativa frente Lulay Bolsonaro, que lideran los sondeos electorales.
"No es posible que Brasil quiera optar por las figuras más rechazadas de la política nacional", afirmó Caiado durante la convención Partido Social Democrático (PSD) de Brasil, de centro derecha, en la que se oficializó la candidatura del conservador.
El exgobernador, de 76 años, y quien aspira por segunda vez al más alto cargo del país, también confirmó al presidente nacional del PSD, Gilberto Kassab, como candidato a la Vicepresidencia, con lo que el partido competirá con una fórmula integrada exclusivamente por dirigentes de la propia formación y sin alianzas electorales.
El exgobernador defendió que Brasil necesita un presidente con «independencia moral y coraje personal» y afirmó que su candidatura representa una opción frente a la polarización política que domina la disputa electoral.
Caiado disputará por segunda vez la Presidencia. Su primera candidatura fue en 1989, cuando terminó décimo con el 0,72% de los votos.
Qué dicen los sondeos
La última encuesta de la firma Datafolha, divulgada el viernes, dejó a Lula con un 48% de los apoyos frente al 43% que obtendría Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta de los comicios.
El senador llegó a superar a Lula meses atrás, pero ha perdido fuelle en las últimas semanas tras el cruce de ataques con su madrastra, Michelle Bolsonaro, con la que ha firmado una tregua, y tras conocerse su conexión con un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.
Tensa relación con EE.UU.
En este clima de recalentamiento de la carrera electoral que conduce a los comicios de octubre próximo en el país más grande de Sudamérica, Estados Unidos no se queda al margen.
Dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos pretendían viajar al país para reunirse con autoridades electorales y discutir asuntos relacionados con las elecciones presidenciales. El gobierno brasileño les negó la visa solicitada.
La medida la adoptó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que rechazó las solicitudes de Riley Barnes, subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y de Samuel Samson, subsecretario adjunto de esa misma dependencia, según informó la estatal de noticias Agência Brasil.
De acuerdo con la Cancillería brasileña, los funcionarios estadounidenses pretendían abordar asuntos relacionados con la libertad de expresión durante el proceso electoral, pero el Gobierno consideró improcedente la misión por el contexto en el que se planteó.
La solicitud de los funcionarios estadounidenses se presentó poco después de que Flávio Bolsonaro afirmara que las urnas electrónicas brasileñas las fabricó la empresa venezolana Smartmatic, durante una reunión con representantes de cerca de 40 países que se celebró en Brasilia.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil desmintió esa afirmación y aseguró que esa empresa nunca suministró urnas electrónicas ni programas utilizados en el sistema electoral brasileño.
La reunión se produjo bajo la sombra del antecedente sentado por el padre del senador cuatro años atrás.