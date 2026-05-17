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Brasil / Lula y Flávio Bolsonaro empatan en intención de voto a cinco meses de las elecciones

El panorama político en Brasil es de polarización extrema entre la derecha que encarna Bolsonaro y el progresismo que abandera Lula. Supone una repetición del tablero de las últimas dos últimas citas con las urnas, en 2022 y 2018.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), están empatados con un 45 % de los apoyos de cara a una eventual segunda vuelta de las elecciones de octubre, según un sondeo divulgado este sábado. La encuesta, elaborada por la firma demoscópica Datafolha, indicó que otro 9% declaró que votará nulo o en blanco, mientras que un 1% aún no sabe a quién respaldará en los próximos comicios presidenciales. La diferencia entre Flávio Bolsonaro y Lula se redujo con respecto a abril, cuando el senador tenía un punto de ventaja sobre el líder progresista (46% frente a 45%). No obstante, muchas de las 2.004 entrevistas realizadas para este sondeo tuvieron lugar justo antes de que la prensa local diera a conocer la polémica conexión entre Flávio Bolsonaro y un banquero encarcelado por sospechas de corrupción.

El portal Intercept Brasil reveló el miércoles que el candidato del Partido Liberal negoció con Daniel Vorcaro, un banquero que ahora está en prisión preventiva acusado de un fraude millonario, para conseguir un cuantioso patrocinio destinado a producir una película sobre su padre. El propio Flávio Bolsonaro confirmó los hechos, pero recalcó que la operación fue totalmente legal y que no ofreció contrapartidas a Vorcaro por el apoyo financiero. No obstante, el reportaje, que se acompañó con un audio en el que el hijo mayor de Bolsonaro llama "hermano" a Vorcaro, ha sacudido los cimientos de su candidatura y provocado el fuerte rechazo de los otros aspirantes a la Presidencia, incluso en el campo conservador.

Lula llega con una economía en problemas

La nueva instancia electoral llega a Brasil cuando se registra un repunte del desempleo (5,8 %) y un enfriamiento de la actividad económica. Lula, de 80 años, apuesta por la continuidad de su alianza con la centroderecha más tradicional, al repetir fórmula con el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y dar su respaldo a una lista de 18 ministros de su gabinete que competirán por asientos en el Poder Legislativo que le aseguren apoyo parlamentario en el caso de una victoria electoral.