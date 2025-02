Salud del papa: sigue tratamiento en hospital, mientras el Vaticano organiza rezo

El pontífice argentino, ingresado desde el pasado 14 de febrero con una neumonía bilateral, no ha tenido más crisis respiratorias como la que sufrió el sábado.

Además, el Vaticano ha convocado esta noche un rosario de oración por Francisco presidido por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en la plaza de San Pedro que “será un modo de manifestar la cercanía de la Iglesia al papa y a los enfermos, no que haya empeorado la situación”, informaron fuentes vaticanas.

SUCESOR DEL PAPA FRANCISCO, NO ES MOMENTO: CARDENAL MULLER

Mientras el papa se encuentra el hospital, se suceden los rumores sobre reuniones de cardenales para preparar el terreno a un posible cónclave.

El cardenal Gherard Ludwig Müller, de 77 años, exprefecto de la Congregación para la doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, y punto de referencia para los opositores de Francisco, considera que "no es el momento de pensar en un sucesor" con el papa en el hospital.

"El papa está vivo ahora y este es el momento de rezar, no de pensar en quién será su sucesor. Y si hay alguien que piensa en el futuro mientras el papa está en el hospital, no es bueno, no es bueno en absoluto", asegura en una entrevista publicada este lunes en el diario italiano Corriere della Sera.

Muller, quien siempre se ha mostrado opuesto a la visión de Francisco, añade: "Cuando el sucesor de Pedro termina su vida terrena, los cardenales se reúnen, deben hablar entre ellos y discutir sobre el futuro. Ésta es su tarea esencial. Pero anticiparse, mezclarlo todo, preguntarse si el próximo papa será 'progresista' o 'conservador' es un contratestimonio de nuestra fe”.