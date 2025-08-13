Zelenski espera un alto al fuego de la reunión Trump-Putin del viernes en Alaska

POR EFE

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles en Berlín que espera que la reunión del viernes en Alaska (EE.UU.) del jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana.

"Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego", dijo Zelenski tras la reunión virtual que mantuvo junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y Trump, diálogo que se produjo después de que los líderes europeos también se citaran de forma virtual.

En una declaración conjunta ante los medios de comunicación, Zelenski se mostró junto a Merz en la Cancillería Federal agradecido por los esfuerzos europeos a la hora de coordinar posiciones y recordó la importancia de las sanciones contra Rusia y de la Constitución de su país para entender por qué Kiev no acepta cesiones de territorio.