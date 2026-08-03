Honduras mantiene ventaja competitiva en exportaciones pese a presiones inflacionarias

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El comportamiento anual estuvo determinado por la depreciación del lempira de 2.42 % frente al dólar, mientras que las monedas de los principales socios comerciales registraron una apreciación promedio de 1.46 %, favoreciendo el posicionamiento relativo de los productos hondureños en los mercados internacionales.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) Global de Honduras se mantuvo en terreno de ganancia teórica de competitividad para las exportaciones, pese a que durante junio se registró una pérdida mensual de competitividad impulsada principalmente por el comportamiento de la inflación interna, según el más reciente informe divulgado por el Banco Central de Honduras (BCH). El indicador mostró una variación interanual de -1.04 % en junio de 2026, resultado que, de acuerdo con la metodología del BCH, refleja que los bienes hondureños conservaron una ventaja relativa frente a los principales socios comerciales del país.

No obstante, el desempeño fue inferior al observado un año antes, cuando el índice registró una ganancia teórica de competitividad de 3.73 %. El banco central explicó que el comportamiento anual estuvo determinado, principalmente, por la depreciación del lempira de 2.42 % frente al dólar estadounidense, mientras que las monedas de los principales socios comerciales registraron una apreciación promedio de 1.46 %, favoreciendo el posicionamiento relativo de los productos hondureños en los mercados internacionales. Sin embargo, este efecto positivo fue parcialmente compensado por la evolución de la inflación doméstica, que alcanzó 5.83 %, superior al promedio ponderado de 2.90 % registrado por los principales socios comerciales, reduciendo parte de la ventaja competitiva obtenida a través del tipo de cambio. Entre los países que más incidieron en el resultado anual sobresalió México, con una contribución de 0.47 puntos porcentuales, seguido por Costa Rica con 0.29 puntos y China con 0.23 puntos, debido a las apreciaciones más significativas de sus monedas. También aportaron Estados Unidos, la Zona Euro y Nicaragua, mientras que Panamá, El Salvador y Guatemala ejercieron un efecto en sentido contrario.