Rebeca Grynspan: "Defender a Naciones Unidas hoy es tener la valentía de reformarla"

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La exvicepresidenta segunda de Costa Rica Rebeca Grynspan, dijo que la región conoce la violencia por estar atravesada por el crimen internacional y transnacional y dijo que esa "debe ser una prioridad de la ONU".

Por Agencia EFE La exvicepresidenta segunda de Costa Rica Rebeca Grynspan, una de las candidatas a ocupar el cargo de secretaria general de la ONU, aseguró que defender a Naciones Unidas es "tener la valentía de reformarla". "Ninguna organización después de 80 años puede decir 'estamos haciendo todo bien', pero tampoco estamos haciendo todo mal. Decidir dónde reenfocarnos significa saber que estamos haciendo mal, pero también apoyar lo que estamos haciendo bien", dijo durante su participación en el 'Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas'.

Dicho encuentro fue organizado por Uruguay para que los candidatos de Latinoamérica y el Caribe hablaran sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global. Fue la oportunidad para que Grynspan subrayase sus tres prioridades, entre las que destacan la paz y la seguridad. "Cuando yo voy alrededor del mundo lo que la gente me pregunta es dónde está Naciones Unidas. No nos ven en los escenarios de conflicto. Paz y seguridad tiene que volver a ser un centro prioritario para Naciones Unidas", enfatizó. Sobre las dos restantes, destacó que una es la reforma, construyendo sobre lo que se ha hecho hasta ahora y yendo más allá, y la otra es cooperar para el futuro. "El futuro tiene una serie de oportunidades que pueden unir al mundo o lo pueden dividir para siempre. Tenemos que lograr la acción colectiva para poder aprovechar las oportunidades y devolver la esperanza y la confianza en que Naciones Unidas puede implementar las soluciones que la gente necesita", dijo.