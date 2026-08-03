Informe: Productividad laboral en Latinoamérica no llega a su potencial

Empresas & Management

El informe del BID señala que solo un 46 % de los trabajadores en Latinoamérica y el Caribe tiene empleos formales con cobertura de seguridad social y revela que la informalidad cayó apenas ocho puntos en veinte años.

Por Agencia EFE La productividad laboral en América Latina y el Caribe crece a un ritmo por debajo de su potencial mientras prevalece la informalidad, lo que podría revertirse con reformas regulatorias y la desvinculación de beneficios al estatus de empleo, indica un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según el BID, este indicador en la región corresponde a solo un 26 % de la de Estados Unidos y los ingresos reales en esta área aumentaron apenas un 18 % entre 1995 y 2024, frente a un 31 % en los países de la OCDE.

Este es "un diagnóstico basado en el análisis de tres décadas de indicadores en la región y apunta a la urgencia de actuar", explicó el especialista líder de la investigación, David Kaplan, quien agregó que aunque han constatado mejoras, estas han sido muy lentas y con "prácticamente nulo avance" en la última década. El informe señala que solo un 46 % de los trabajadores en Latinoamérica y el Caribe tiene empleos formales con cobertura de seguridad social y revela que la informalidad cayó apenas ocho puntos en veinte años. De mantenerse esta tendencia, los expertos advierten que le tomaría a la región más de ochenta años en llegar al nivel de Uruguay, con una tasa de informalidad laboral en torno a un 21 %. El estudio refleja además que los costos no salariales de una contratación formal representan como promedio un 51 % del salario.

Un auge de la informalidad y la desigualdad

Por otro lado, registra que más de un 40 % de los trabajadores latinoaméricanos y caribeños no tiene las competencias básicas en aritmética y alfabetización requeridas para los cargos que ocupan y advierte sobre el aumento de la "exposición potencial de los empleos a la IA" de un 5 % a un 35 % en los próximos diez años. Este incremento en la penetración de la inteligencia artificial, algo que ya preocupa a Gobiernos y entidades, obligará a los trabajadores a adaptarse a esta nueva realidad, precisan los expertos del BID. El informe propone varias acciones para enfrentar el lento crecimiento del rendimiento y el auge de la desigualdad, sin tener que priorizar la productividad sobre el bienestar de los trabajadores. Esto se lograría con reformas encaminadas a mejorar la regulación laboral y su cumplimiento, la protección social, la negociación colectiva, la formación para el trabajo y unas políticas activas que puedan impulsar de manera simultáneamente el crecimiento, mejorar los salarios y reducir la informalidad. Posponer esta agenda de cambios será cada vez mas costoso en una región marcada por el envejecimiento poblacional, la rápida transformación tecnológica y el todavía insuficiente crecimiento económico regional, advierte el BID.