Centroamérica & Mundo

Trump mezcla Irán, Israel y Arabia Saudita en una negociación de alto riesgo

El presidente Trump vinculó directamente las negociaciones nucleares con Irán a una ampliación de los Acuerdos de Abraham, el esquema diplomático impulsado por Washington para integrar a Israel en Medio Oriente. La condición revela la verdadera apuesta estratégica de Estados Unidos: rediseñar el equilibrio regional, aislar focos de conflicto y consolidar una alianza económica y de seguridad bajo liderazgo estadounidense.

Por: Revistaeyn.com El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la apuesta geopolítica en Medio Oriente al condicionar el futuro acuerdo nuclear con Irán a que seis países musulmanes avancen hacia la firma de los llamados Acuerdos de Abraham, el esquema de normalización diplomática impulsado por Washington entre Israel y varios Estados árabes. Según publicó el mandatario en Truth Social, las negociaciones con Teherán “van viento en popa”, pero advirtió que el entendimiento solo tendrá sentido estratégico si se convierte en una plataforma más amplia de reconfiguración regional. Trump afirmó que transmitió esa exigencia durante conversaciones telefónicas mantenidas el sábado con los líderes de Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Pakistán, Turquía y Jordania. En esas conversaciones también participaron Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, dos de los primeros países que firmaron los Acuerdos de Abraham en 2020. “Afirmé que, después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo problema, debería ser obligatorio que todos estos países firmen simultáneamente los Acuerdos de Abraham”, escribió el mandatario. El presidente incluso fue más allá al insinuar que la propia República Islámica de Irán podría eventualmente integrarse al esquema regional, algo que habría parecido impensable hace apenas meses debido a décadas de hostilidad entre Teherán e Israel.

Qué son los Acuerdos de Abraham

Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados por la administración Trump durante su primer mandato y constituyen uno de los mayores cambios diplomáticos en Medio Oriente de las últimas décadas. El objetivo central fue promover la normalización de relaciones entre Israel y países árabes o musulmanes que históricamente no mantenían vínculos diplomáticos formales con el Estado israelí. El primer paso ocurrió en septiembre de 2020, cuando Emiratos Árabes Unidos y Bahréin firmaron los acuerdos en la Casa Blanca. Posteriormente se sumaron Marruecos y Sudán. Más que simples acuerdos diplomáticos, los Acuerdos de Abraham funcionan como una arquitectura regional impulsada por Estados Unidos con tres objetivos estratégicos principales: consolidar un bloque regional alineado con Washington; integrar económicamente a Israel en Medio Oriente y contener la influencia de Irán y de actores islamistas radicales. Desde entonces, los países firmantes avanzaron en cooperación comercial, tecnológica, energética, financiera y de defensa. Para Estados Unidos, el modelo demostró que la integración económica puede funcionar como mecanismo de estabilización política regional. Trump destacó precisamente ese punto en su mensaje al señalar que los países adheridos experimentaron “un impulso financiero, económico y social” incluso en medio de las tensiones derivadas de la guerra en Gaza.

La apuesta estratégica de EE.UU.

La decisión de Trump revela que Washington no busca únicamente limitar el programa nuclear iraní. La prioridad estadounidense parece ser más ambiciosa: utilizar el eventual acuerdo con Teherán para rediseñar el equilibrio político y económico de Medio Oriente. La lógica detrás de la estrategia es clara. Si Estados Unidos logra combinar un entendimiento nuclear con Irán; la ampliación de los Acuerdos de Abraham y la integración gradual de Arabia Saudita al esquema; Washington consolidaría una nueva arquitectura regional bajo liderazgo estadounidense, reduciendo riesgos de guerra abierta y generando un corredor de cooperación económica que incluiría energía, infraestructura, inteligencia artificial, comercio y defensa. Para la Casa Blanca, además, el modelo serviría para disminuir el margen de influencia de China y Rusia en la región. En otras palabras, Trump intenta convertir un acuerdo nuclear en una operación geopolítica mucho más amplia, donde Arabia Saudita es la pieza decisiva. Dentro de esa estrategia, Arabia Saudita aparece como el actor central. Desde hace años, Washington considera que una normalización formal entre Riad e Israel sería el verdadero punto de inflexión regional. El propio Trump confirmó que pidió que saudíes y qataríes sean los primeros en avanzar. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la cuestión palestina. Antes del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, había enviado señales de apertura hacia una eventual normalización con Israel. Pero la guerra en Gaza endureció las posiciones del mundo árabe y elevó el costo político de cualquier acercamiento visible con el gobierno israelí. Arabia Saudita insiste públicamente en que debe existir algún avance concreto hacia un Estado palestino antes de formalizar relaciones diplomáticas plenas con Israel.

Un acuerdo al 95%, con fuerte tensiones de fondo