Inversión privada en el Centro Histórico de El Salvador ya alcanza los US$44 millones

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La inversión privada continúa ganando terreno en el Centro Histórico de San Salvador, en El Salvador, donde en los primeros cuatro meses de 2026 se han gestionado alrededor de US$44 millones a través de la ventanilla única de la Autoridad del Centro Histórico.
La directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, explicó que la inversión privada acumulada, canalizada mediante los proyectos ingresados a la institución, ya alcanza los US$200 millones desde la creación de la entidad.
“Tenemos una inversión privada acumulada a través de los proyectos que han ingresado en nuestra ventanilla única, de US$200 millones. Solamente este año, cerca de US$44 millones han sido tramitados mediante este punto de atención”, señaló la funcionaria.
Larín destacó además que la institución ha gestionado, calificado y acompañado cerca de 1.000 proyectos durante los procesos administrativos y de permisos, lo que evidencia una mayor participación de emprendedores y empresarios nacionales en la revitalización del corazón de la capital.
“Vemos cómo más salvadoreños están comenzando a emprender, a materializar ideas de negocios y a ampliar sus sucursales”, expresó.
Como parte de este dinamismo económico, recientemente abrió sus puertas Piccola Café, un nuevo establecimiento gastronómico ubicado en el Centro Histórico que busca atraer visitantes y generar oportunidades de empleo para jóvenes salvadoreños, además de fortalecer cadenas de proveedores locales y artesanos.
Según relató Larín, una de las propietarias del negocio compartió que el proyecto surgió hace cuatro años, aunque en ese momento las condiciones no permitían concretar la apertura en la zona.
“La propietaria comentaba que su sueño siempre fue tener una sucursal en el Centro Histórico, pero no se había realizado debido a las condiciones pasadas de inseguridad y a que no hubiese una institución velando por la planificación urbana y la tramitología. El día de ayer significó para ellas concretar ese sueño”, afirmó.
La funcionaria añadió que durante 2026 ya se contabilizan cerca de 10 inauguraciones de nuevos negocios en el Centro Histórico, mientras que desde 2023 la cifra supera las 50 aperturas.
Entre los próximos proyectos que serán inaugurados oficialmente se encuentran Dreamland y Vanilla Spoon, iniciativas que ampliarán la oferta de entretenimiento y gastronomía familiar en el área.