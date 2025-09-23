Trump pide ante la ONU 'terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas'

Centroamérica & Mundo

El presidente estadounidense dijo que la inmigración a nivel global está "descontrolada" y volvió a insistir a los delegados y líderes congregados: "sus países están siendo arruinados".

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas que "es hora de terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas" y aseguró a los presentes que "sus países se están yendo al infierno" debido a la inmigración. Trump hizo de la lucha contra la inmigración uno de los puntos centrales de su discurso, en el que condenó lo que la Casa Blanca llamó "movimientos globalizadores", y aseguró que en EEUU su Gobierno ha "tomado medidas contundentes para frenar rápidamente la migración irregular".

El presidente estadounidense dijo que la inmigración a nivel global está "descontrolada" y volvió a insistir a los delegados y líderes congregados: "sus países están siendo arruinados". El mandatario republicano aseguró que las prisiones de países europeos como Alemania, Austria o Suiza están invadidas por presos que eran solicitantes de asilo que "en retorno por la amabilidad pagaron con crimen". "Es hora de poner fin a este fallido experimento de fronteras abiertas. Tienen que terminar con ello de una vez. Creánme, les puedo decir que soy un verdadero experto en este tema. Sus países se están yendo al infierno", afirmó en un discurso nativista en que el llegó a advertir a Europa de sucumbir a un "monstruo" que "está destruyendo su herencia" por el afán de ser "políticamente correcto" Como ha hecho en recientes visitas al Viejo Continente, Trump se cebó con Europa y la inmigración. "Esa no es la Europa que amo".