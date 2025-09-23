Petro acusa a la ONU de ser 'cómplice' de la 'fracasada' política antidrogas de EEUU

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a cuestionar la 'descertificación' de Estados Unidos a su país y acusó a la ONU de ser "cómplice" de una política antidrogas que, según él, ha fracasado porque no se basa en la ciencia, sino en si las sustancias se producen en el sur o en el norte global. "Soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero (...) ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie?", dijo durante un diálogo de alto nivel en Nueva York sobre soluciones para la financiación climática, en el marco del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario se refirió así a la decisión que anunció la semana pasada el Gobierno estadounidense de sacar a Colombia de la lista de países que, en el último año, cumplieron con la lucha contra el narcotráfico, un proceso conocido como 'descertificación'. Petro también criticó que la ONU defina qué droga es o no "venenosa" según el país que la produzca, y puso como ejemplo el alcohol que, según afirmó, Naciones Unidas no considera tan peligroso como el cannabis "porque realmente no se produce tanto en el sur del mundo, sino en el norte". "Entonces tenemos que las sustancias son peligrosas no por la ciencia, sino por si se producen en el sur o se producen en el norte", insistió.