Centroamérica & Mundo

Trump redobla relato económico mientras la inflación y la caída en popularidad tensionan a los mercados

En su Discurso a la Nación, el presidente de EEUU exageró logros económicos, evitó referencias a Venezuela y volvió a apostar por aranceles, energía y gasto militar, en un contexto de malestar social y señales de alerta para los mercados

Por revistaeyn.com / Agencias (EFE, DW, AP) En un discurso televisado a la nación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó presentar un balance triunfalista de su primer año de regreso a la Casa Blanca, prometiendo una inminente “Edad de Oro” económica y un “boom como el mundo nunca ha visto”. El mensaje, sin embargo, contrastó con los datos oficiales, el deterioro de su imagen pública y la persistente preocupación por el costo de vida, uno de los factores que más inquietan hoy a consumidores, empresarios e inversores.

Trump repitió los ejes centrales de su narrativa desde enero: una ofensiva contra la inmigración irregular, la ruptura con las políticas de su antecesor Joe Biden y el uso intensivo de aranceles como herramienta de presión económica y geopolítica. Según el mandatario, en apenas once meses Estados Unidos pasó “de lo peor a lo mejor”, gracias al cierre de la frontera, las deportaciones y una política comercial más agresiva.

ECONOMÍA: ENTRE EL RELATO Y LOS NÚMEROS

El presidente aseguró que “los salarios están subiendo más rápido que la inflación” y que el 100% de los nuevos empleos se creó en el sector privado. Sin embargo, los datos muestran una realidad más matizada: las nóminas crecen alrededor del 4% interanual, frente a una inflación cercana al 3%, una diferencia marginal que no logra compensar la pérdida de poder adquisitivo en amplios sectores de la población. La Reserva Federal ha señalado que buena parte de las presiones inflacionarias provienen de los aranceles implementados por la propia Administración Trump en abril, un dato clave para los mercados internacionales y, en particular, para las economías latinoamericanas expuestas al comercio con EE.UU. En materia energética, Trump prometió la inauguración de 1.600 nuevas plantas de generación eléctrica en los próximos 12 meses, con el objetivo de reducir “drásticamente” los precios de la electricidad. El anuncio llega cuando varios estados registran subas significativas en las tarifas, impulsadas por la creciente demanda de energía de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial, un sector estratégico pero intensivo en consumo.

GASOLINA, MEDICAMENTOS Y CIFRAS CUESTIONADAS

El mandatario afirmó que el galón de gasolina cuesta ya US$ 2,5 en gran parte del país e incluso US$1,99 en algunos estados. No obstante, la media nacional ronda los US$2,9, según plataformas de seguimiento citadas por EFE. Algo similar ocurrió con los precios de los medicamentos: Trump volvió a hablar de recortes del 400% al 600%, porcentajes que, como señalan analistas y verificadores, carecen de sentido matemático. El tono optimista del discurso contrasta con los sondeos. Gallup sitúa la aprobación presidencial en el 36%, el nivel más bajo desde su retorno al poder, mientras que una encuesta conjunta de NPR, PBS y la Universidad Marista la eleva apenas al 38%, con caídas incluso en bastiones electorales republicanos, como las zonas rurales. Según Deutsche Welle, la valoración de su gestión económica ronda el 31%, un dato sensible para un presidente que volvió a la Casa Blanca prometiendo prosperidad.

GASTO MILITAR Y SILENCIOS ESTRATÉGICOS

Trump anunció un pago único de US$1.776 —el llamado “dividendo del guerrero”— para 1,45 millones de miembros de las Fuerzas Armadas, en alusión simbólica al año de la independencia estadounidense. Fue prácticamente la única referencia al Ejército en un discurso que evitó cuidadosamente mencionar a Venezuela, pese a que en los días previos la Casa Blanca había endurecido su retórica contra Caracas, incluyendo amenazas de bloquear petroleros y posibles operaciones en tierra, sujetas a autorización del Congreso. Para América Latina, el silencio no pasó inadvertido. La región sigue observando con atención una política exterior estadounidense que combina presión comercial, sanciones energéticas y un uso creciente del factor militar como herramienta disuasoria.

LECTURA PARA INVERSORES