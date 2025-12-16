Resumen 2025: Las 12 noticias mundiales del año

Centroamérica & Mundo

POR EFE Los incendios en Los Ángeles, la muerte del papa Francisco, la declaración de genocidio en Gaza, la revolución de la Generación Z en Nepal, el primer ataque mortal contra una supuesta narcolancha en el Caribe y la prohibición de redes sociales a menores en Australia son algunos de los acontecimientos más destacados de 2025. Estas son las doce noticias del año en el mundo: Los incendios devastadores en Los Ángeles El condado de Los Ángeles inició enero con una oleada de incendios devastadores. El fuego, que tardó en extinguirse unas tres semanas, afectó especialmente a los residentes de Altadena y Pacific Palisades y mató a una treintena de personas. En total, hubo más de 15.000 hectáreas destrozadas y pérdidas de más de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) en inmuebles. A su vez, ese desastre natural saltó a la arena política: el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de incompetente al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, por su gestión de la situación, y este último le criticó por propagar "desinformación" en lugar de centrarse en ayudar. Día de los aranceles Una de las medidas más controvertidas del presidente estadounidense, Donald Trump, este año fue la aprobación el 2 de abril de aranceles a más de 180 países en lo que él denominó el “Día de la Liberación". Esta decisión dio inicio a una guerra comercial global que ha marcado la economía mundial y las relaciones internacionales durante todo 2025.

La imagen del presidente republicano sujetando unas tablas con los distintos aranceles impuestos se ha convertido en una de las fotografías más recordadas del año. Trump justifica estas medidas proteccionistas por el enorme déficit comercial de Estados Unidos con otros países, aunque también ha recurrido a los aranceles con otros fines: los aplicó a México por considerar que no controla suficientemente el flujo de drogas y migrantes hacia EEUU, y a China por el envío de fentanilo a su territorio. Tras meses de intensas negociaciones, los nuevos aranceles fueron entrando en vigor con diferentes niveles según los acuerdos alcanzados previamente. Su impacto en la economía global aún está por evaluarse. La muerte del papa Francisco La muerte de Francisco, el papa de los pobres que con un valiente mensaje político y social intentó cambiar la Iglesia, y la elección, diecisiete días después, de León XIV, el primer pontífice estadounidense, pero también peruano, fue uno de los momentos más destacados del año. A pesar de sus 38 días de hospitalización, en los que sufrió hasta tres crisis que hicieron temer por su vida, la muerte de Francisco, el 21 de abril, fue una relativa sorpresa. Había reaparecido el día anterior para saludar a los fieles en la plaza de San Pedro en lo que parecía una recuperación, pero que finalmente se tornó en la despedida del hombre que dirigió la Iglesia durante 12 años. Cumbre de La Haya y crecimiento del gasto en defensa La Haya se convirtió en el centro de la política atlántica en 2025, cuando los líderes de la OTAN se reunieron el pasado 25 de junio en una cumbre destinada a elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB durante la próxima década. La prolongación de la invasión rusa de Ucrania llevó a los aliados a revisar sus capacidades en defensa frente a la amenaza de Moscú. España fue el único país que rechazó ese incremento y mantuvo su posición de limitarlo al 2,1 % del PIB. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió esa postura durante la cumbre, frente al desacuerdo del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y del presidente estadounidense, Donald Trump, que en los meses posteriores a la cumbre ha acusado al país de "no jugar en equipo" y ha amenazado con represalias comerciales e, incluso, con una posible expulsión de la Alianza. La Cumbre de Alaska La cumbre entre Estados Unidos y Rusia celebrada en Alaska el 15 de agosto de 2025 reunió a los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin. Fue la primera ocasión en que Putin fue invitado a un país occidental desde la invasión de Ucrania y desde que la Corte Penal Internacional emitiese una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra. El encuentro, que terminó antes de lo previsto, buscaba que el líder ruso aceptara negociar un alto el fuego en Ucrania, algo que finalmente no ocurrió. Aun así, Putin logró volver a la escena internacional tras un periodo de aislamiento, especialmente por parte de los países occidentales, lo que se interpretó como un triunfo diplomático para Rusia, que no hizo concesiones para avanzar hacia el final de la guerra. Las protestas de la Generación Z en Nepal La indignación por el estilo de vida lujoso de los hijos de la élite fue la chispa que prendió la mecha de la revolución en Nepal, donde los jóvenes salieron a las calles el pasado 8 de septiembre y lograron derrocar al presidente del país en apenas 24 horas.

Y es que este 2025 ha sido el año de la Generación Z, que ha saltado al centro del tablero político con una serie de protestas que se han extendido por todo el mundo, desde Nepal a Ecuador, pasando por Marruecos, Filipinas y Paraguay. Nacidas en su mayoría en las redes sociales, los detonantes y las demandas de las protestas varían en cada país, aunque en todos subyace la insatisfacción por la desigualdad y la corrupción y el hartazgo por lo que consideran una falta de respuestas por parte de los Gobiernos. El primer ataque contra una supuesta narcolancha El 2 de septiembre hubo un punto de inflexión en la ya de por sí tensa relación entre EEUU y Venezuela: el Gobierno de Donald Trump efectuó su primer ataque a una supuesta narcolancha en aguas internacionales en el mar Caribe. Desde entonces, el operativo 'Lanza del Sur' ha hundido tanto en el Caribe como en el Pacífico una veintena de lanchas atribuidas a organizaciones criminales sin presentar pruebas y ha causado la muerte a al menos 87 personas. Esta ofensiva ha tenido para el líder republicano un coste político interno tras saberse que en el primero de esos ataques se efectuó un segundo bombardeo contra la misma lancha para matar a dos supervivientes, una acción que el Congreso prevé investigar ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra. La multa a Google Google recibió el 5 de septiembre una multa de 2.950 millones de euros (unos 3.460 millones de dólares) por parte de la Comisión Europea por abusos en el mercado de la publicidad online al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales. Fue la sanción más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la de más de 4.000 millones de euros dirigida también contra esa plataforma por violar las normas comunitarias de la competencia a través de Android. La respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, fue firme: tachó de "muy injusta" la medida y advirtió de que su Administración no la iba a tolerar, mientras que Google presentó en noviembre "cambios significativos" para abordar posibles conflictos de interés, como una mayor interoperabilidad de sus herramientas publicitarias, e incidió en su intención de interponer un recurso. Declaración de genocidio El 16 de septiembre la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó lo que muchos organismos y asociaciones llevaban denunciando desde que Israel inició su ofensiva contra Gaza dos años atrás: el Estado hebreo ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja.