Trump va por los archivos OVNIS: ordena liberar documentos sobre vida extraterrestre en EEUU

El presidente de Estados Unidos instruyó a varias agencias federales a identificar y liberar documentos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre.

Por revistaeyn.com / Agencias El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ordenará a distintas agencias del Gobierno —incluido el Departamento de Guerra— identificar y hacer públicos archivos relacionados con objetos voladores no identificados (OVNIS), fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) y posibles formas de vida extraterrestre. A través de su red Truth Social, Trump calificó el tema como “altamente complejo, pero extremadamente interesante e importante”, y sostuvo que la medida busca transparentar información que durante décadas ha alimentado especulaciones sobre la existencia de tecnología desconocida o vida más allá de la Tierra.

El anuncio se produce en un contexto político particular: una controversia pública con el expresidente Barack Obama sobre si el Gobierno de EEUU posee información clasificada sobre extraterrestres.

La polémica con Obama

La decisión de Trump llega días después de que Barack Obama, en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, respondiera a una pregunta directa sobre vida extraterrestre. "Son reales, pero yo no los he visto", afirmó Obama, en tono distendido, antes de aclarar que durante su presidencia no tuvo acceso a pruebas que confirmaran contacto con seres de otro planeta. También descartó la existencia de instalaciones secretas subterráneas ocultas incluso al presidente, salvo que existiera una conspiración de dimensiones extraordinarias. Trump reaccionó con dureza. Desde el Air Force One aseguró que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error". No obstante, el actual mandatario reconoció que él mismo no sabe si los extraterrestres son reales, aunque defendió la necesidad de revisar y publicar los documentos oficiales relacionados con el tema. Posteriormente, Obama matizó sus declaraciones en Instagram: sostuvo que no vio "pruebas" de contacto extraterrestre, pero consideró probable que exista vida en algún punto del vasto universo.

¿Qué podría revelar la desclasificación?

No es la primera vez que Washington abre parcialmente sus archivos sobre fenómenos aéreos no identificados. En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaron oficialmente la existencia del Área 51, la base militar creada en los años 50 por orden del presidente Dwight Eisenhower para desarrollar el avión espía U-2. En 2021, la agencia liberó una gran cantidad de informes sobre avistamientos de OVNIS, muchos de los cuales quedaron sin explicación concluyente.

En los últimos años, el Pentágono ha reconocido la autenticidad de varios videos captados por pilotos militares que muestran objetos con maniobras difíciles de explicar bajo la tecnología conocida. Sin embargo, hasta ahora ningún informe oficial ha confirmado contacto con vida extraterrestre. La orden de Trump podría ampliar el alcance de la información pública, aunque aún no está claro qué documentos específicos serán liberados ni qué nivel de clasificación será levantado.

Transparencia, política y narrativa