La advertencia de Barack y Michelle Obama: valores en EEUU están “bajo ataque”

POR EFE

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama (2009 -2017), y su esposa, Michelle Obama, declararon en un comunicado este domingo que la muerte de un ciudadano de Mineápolis a manos de un agente federal de inmigración ayer "debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, sin importar su afiliación política" y criticaron a la Administración de Donald Trump por "escalar la situación".

La muerte de Alex Pretti, un enfermero abatido por agentes federales en Mineápolis el sábado, fue calificada por los Obama como una "tragedia desgarradora" y "una llamada de atención" de que muchos valores fundamentales de Estados Unidos están cada vez más "bajo ataque". "Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y exigir responsabilidades a nuestro gobierno", señalan.

"Los agentes federales de seguridad y de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable, y que colaboren con las autoridades estatales y locales, en lugar de oponerse a ellas, para garantizar la seguridad pública", destacan en el texto compartido en redes sociales el exmandatario demócrata y la exprimera dama.

En el comunicado, los Obama resaltan que en Minnesota se está viendo "todo lo contrario", ya que, desde hace semanas, personas en todo el país se han sentido "indignadas" por los agentes "enmascarados" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) "que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense".

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Estas tácticas, que según recalca la pareja demócrata, han resultado "en los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses". También en Mineápolis, el pasado 7 de enero, agentes del ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su vehículo en el transcurso de un operativo.