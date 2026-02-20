Empresas & Management

Google construirá un puerto de intercambio digital en la República Dominicana

Actualmente la República Dominicana cuenta con seis cables submarinos que conectan varios países del Caribe, pero cinco de ellos "tienen antigüedad de más de quince años" y solo uno de ellos tiene conexión directa con los Estados Unidos.

Por Agencia EFE Google construirá un puerto de intercambio digital en la República Dominicana, que incluirá un edificio de más de 7.000 metros cuadrados y tendrá "conexión directa con los Estados Unidos continentales", anunció el director de infraestructura global de la tecnológica, Cristian Ramos, en un acto junto con el presidente dominicano, Luis Abinader. Este puerto se convertirá en el octavo de este tipo que Google "está construyendo", indicó Ramos.

Bajo este proyecto se construirán dos cables submarinos de telecomunicaciones que unirán la República Dominicana con los Estados Unidos. Dichas conexiones permitirán crear "dos rutas abiertas para que otros operadores, además de Google", puedan participar de esta iniciativa. Actualmente la República Dominicana cuenta con seis cables submarinos que conectan varios países del Caribe, pero cinco de ellos "tienen antigüedad de más de quince años" y solo uno de ellos tiene conexión directa con los Estados Unidos. "Esto los coloca en una situación frágil porque los cables submarinos tienen una vida útil de aproximadamente 25 años. Estamos en un momento clave para hacer una transformación y renovación de la conectividad en la República Dominicana", aseguró el directivo de Google. "Es crítico reforzar esa conexión actual", afirmó Ramos, quien indicó que este proyectó ayudará a aumentar el Producto Interior Bruto (PIB) del país caribeño.