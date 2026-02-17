A propósito de extraterrestres ¿Y si el Gobierno de EEUU sabe más de lo que admite?

Pero el eco que dejó su comentario abre otra conversación, más sofisticada y menos caricaturesca: ¿Qué pasaría si el gobierno sí supiera más de lo que admite?

La frase de Barack Obama —“son reales, pero no los he visto”— fue rápidamente matizada. No hay evidencia de contacto extraterrestre durante su administración. Punto.

No es una afirmación. Es una hipótesis analítica. Y merece abordarse con rigor. Lo que sí sabemos (hechos verificables)

1. El Pentágono reconoce la existencia de fenómenos aéreos no identificados (UAP).

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

2. Desde 2022 opera la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO).

3. Se han reportado más de 1.600 incidentes en los últimos años.

4. El Departamento de Defensa sostiene que no hay evidencia verificable de tecnología extraterrestre.

5. La NASA afirma que muchos casos carecen de datos suficientes para una conclusión científica.

Hasta aquí, no hay confirmación de alienígenas. Pero sí hay algo relevante: hay fenómenos que el propio Estado admite no comprender completamente en el momento del reporte.

Eso no prueba nada extraterrestre. Pero tampoco es lo mismo que negar todo. La cultura del secreto: el punto más incómodo

En Washington, el problema no es solo “qué existe”, sino cómo fluye la información.

Programas compartimentados, clasificaciones múltiples, “need to know”.Es perfectamente posible —y documentado históricamente— que:

• Un presidente no tenga acceso automático a todos los programas especiales.

• Ciertos de desarrollos militares permanezcan ocultos durante décadas.

• Informes sean sobreclasificados por razones estratégicas.