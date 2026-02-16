Centroamérica & Mundo

Obama, Área 51 y 'extraterrestres reales': Qué dijo, qué matizó y por qué vuelve el tema ahora

Las declaraciones de Barack Obama en un podcast reactivaron los rumores sobre el Área 51 y los extraterrestres. Tras la viralización, el expresidente aclaró que durante su administración no vio evidencia de contacto alienígena. Un análisis de lo dicho y tres hipótesis sobre el “timing” del tema en Estados Unidos.

Por revistaeyn.com Barack Obama volvió a encender una de las teorías conspirativas más persistentes de Estados Unidos con una frase corta, en tono de dinámica rápida, durante una entrevista con el podcaster Brian Tyler Cohen. Ante la pregunta de si los extraterrestres son reales, Obama respondió: “Son reales, pero no los he visto”, y remató con una negación directa a la leyenda del Área 51: “y no los tienen en el Área 51”, bromeando que una conspiración así tendría que haber sido “enorme” para ocultárselo incluso al presidente. El problema fue el ecosistema digital: la frase viajó sin contexto y se leyó como una confirmación oficial. Horas después, Obama matizó en redes sociales que, durante su presidencia, no vio evidencia de contacto extraterrestre y que su comentario había seguido el “espíritu” del formato.

En otras palabras: Obama no afirmó que EE. UU. tenga pruebas de alienígenas, sino que jugó con una idea "probabilística" (vida en algún lugar del universo) mientras descartaba el mito del encubrimiento en Nevada (Área 51). Contexto que hace "creíble" el debate La discusión pública sobre ovnis/"UAP" (Unidentified Anomalous Phenomena) lleva años en fase de institucionalización: audiencias en el Congreso, reportes y oficinas dedicadas a catalogar incidentes. El Pentágono, a través de AARO, reportó 757 informes de UAP en un periodo (mayo 2023–junio 2024) y, aunque algunos casos quedan sin resolución inmediata, su conclusión reiterada es que no hay evidencia verificable de tecnología extraterrestre.



NASA, por su parte, publicó un informe independiente que insiste en un punto clave: falta data de calidad (sensores calibrados, metadatos, trazabilidad) para sacar conclusiones sólidas sobre muchos reportes. Es ciencia aplicada a un fenómeno que suele llegar como anécdota, video recortado o medición incompleta. Y sobre el Área 51, el “combustible” histórico de la conspiración es real... pero su explicación oficial también: la CIA reconoció su rol como sitio de pruebas de aeronaves y programas de vigilancia de la Guerra Fría, un secreto que durante décadas facilitó que cualquier luz rara en el cielo se interpretara como “algo no humano”. Por qué Obama sale con este tema ahora Lo siguiente es interpretación (no hechos comprobados). Pero hay razones plausibles —y estratégicas— para que un expresidente toque un tema así justo ahora: