Ucrania derriba 417 drones y 13 misiles en ataque ruso contra infraestructura energética

POR EFE

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron 417 drones y 13 misiles que Rusia lanzó contra la infraestructura energética del país, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.

La pasada noche Rusia llevó a cabo otro ataque combinado contra instalaciones de infraestructura crítica de Ucrania con drones suicidas y misiles que lanzó desde el aire, el mar y la tierra.

En total, las tropas radiotécnicas de la Fuerza Aérea detectaron y realizaron el seguimiento de 30 misiles Kinzhal, Iskander y Kalibr, y de 465 drones Shahed y Gerbera.