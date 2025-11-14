La operación ‘Lanza del sur’ lanzada por EEUU en plena tensión con Venezuela

Centroamérica & Mundo

El nombre ‘Lanza del sur’ podría englobar el nutrido despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe, frente a la costa de Venezuela, desde este verano.

POR EFE El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves una operación militar de nombre «Southern Spear» (Lanza del sur) que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela. En un mensaje en la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

Aunque no lo especifica, se da entender que el nombre ‘Lanza del sur’ podría englobar el nutrido despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe, frente a la costa de Venezuela, desde este verano. El anuncio de Hegseth llega pocos días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unen así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de «ilegítimo», y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental (lo que ha matado a unos 70 de sus ocupantes), que Washington asegura que son lanchas que transportan fentanilo a Estados Unidos.

Rusia espera que EEUU no tome medidas para desestabilizar Venezuela y el Caribe

El Kremlin expresó hoy su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación «en torno a Venezuela» y la región del Caribe, después de que el Pentágono anunciara el jueves la operación militar «Southern Spear» (Lanza del sur) contra el narcotráfico en Latinoamérica. "Confiamos en que no se adopte ninguna acción que pueda conducir a la desestabilización de la situación en la región del Caribe y en torno a Venezuela y que todo se haga acorde al derecho internacional", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov recordó que el respeto del derecho internacional «se encuentra en muchos lugares del mundo en un estado lamentable». El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela entró en vigor este miércoles después de que ambas cámaras del Parlamento ruso instaran a la comunidad internacional a condenar las «acciones provocadoras de Estados Unidos» contra Venezuela.