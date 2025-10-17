Putin habló con Trump sobre los Tomahawk en víspera de reunión con Zelenski

POR EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, expuso hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la posición rusa sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania, que será transmitida por este al presidente ucraniano, Vloldímir Zelenski, durante su reunión de mañana, según informó el Kremlin.

"Trump mencionó que mañana se reunirá con Zelenski y añadió que durante su conversación, naturalmente tendrá en cuenta las consideraciones expuestas por el presidente de Rusia durante la conversación telefónica de hoy" respecto a los Tomahawk, afirmó en rueda de prensa Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa.

Durante la conversación respecto a estos misiles, Putin "repitió que los Tomahawk no cambiarán la situación en el campo de batalla, pero dañarán considerablemente las relaciones en nuestros países, sin mencionar las perspectivas de una solución pacífica", sostuvo el asesor presidencial.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin.

Ushakov señaló además que el presidente ruso expuso a Trump su visión de la situación en el frente.