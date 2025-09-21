Xiomara Castro: tenemos logros que cambian la vida del pueblo hondureño

Asegura, mediante un video publicado en sus redes sociales, que se han beneficiado a más de un millón de hondureños, quienes salieron de la pobreza.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destacó los logros que han alcanzado como gobierno durante su gestión. Se ha reducido la violencia, se están construyendo ocho hospitales y que los cuerpos de seguridad han asestado duros golpes al narcotráfico, destaca como logros en casi cuatro años de mandato.

"Aumentó la inversión extranjera, se redujo la deuda y renovamos nuestras escuelas, para que más niñas y niños aprendan con dignidad. Hoy, 900 mil familias reciben energía gratuita en sus hogares. Estos son los frutos de un gobierno del pueblo y para el pueblo", agrega.

"Si antes Honduras sufría con los robos y el abandono, hoy, con la Refundación, tenemos logros que cambian la vida del pueblo", apuntó.

Honduras, con diez millones de habitantes, acaba de conmemorar sus 204 años de independencia en un ambiente político marcado por la campaña de las elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre.