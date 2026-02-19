Caso Epstein: expríncipe Andrés queda en libertad, pero sigue investigación

POR EFE

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad bajo investigación por la Policía británica casi 11 horas después de su arresto por sospecha de mala conducta en cargo público en relación con el caso Epstein.

La Policía de la región del Valle del Támesis, que dirige la investigación, confirmó hoy en un breve comunicado que había liberado bajo investigación a un hombre "de unos sesenta años", el cual había sido arrestado este jueves en Norfolk (este de Inglaterra), y que había dado por concluidas sus pesquisas en la zona, sin llegar a identificarlo como Andrés.

Sin embargo, el exduque de York, que cumplió hoy 66 años, fue fotografiado este jueves en el interior de un coche a la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), donde había sido interrogado por las autoridades tras ser arrestado esta mañana en su finca privada de Sandringham.