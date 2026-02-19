Walmart gana US$22.270 millones en 2026, un 10,5 % más interanual

Empresas & Management

Por Agencia EFE Walmart, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, anunció un beneficio neto de US$22.270 millones en su ejercicio 2026 -no sigue el calendario natural- , un 10,5 % más interanual. La compañía, vista como un termómetro del consumo en EEUU, obtuvo también una facturación total el curso pasado de US$713.163 millones, un aumento del 4,7 % interanual.

Esto significa que, por primera vez, Amazon superó a Walmart como el mayor minorista en ingresos anuales, ya que la compañía tecnológica registró US$716.900 millones en ventas en su año fiscal más reciente. No obstante, el canal financiero CNBC señala que ambas empresas no son una comparación exacta, ya que Amazon obtiene una parte considerable de sus ingresos de la computación en la nube y otros servicios tecnológicos. En cuanto a sus datos trimestrales, relativos al período que culminó en diciembre, Walmart registró un beneficio neto de US$4.392 millones, una descenso del 19 % con respecto al mismo trimestre de 2025.