Desempleo en Honduras se reduce a 6,14 % en 2025, pero persisten las presiones económicas

Los resultados de la VIII Encuesta de Economía Familiar Multipropósitos, presentada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señala que el país "atraviesa un escenario de recuperación laboral parcial, pero con fuertes presiones económicas derivadas del estancamiento de ingresos y del aumento sostenido en los costos de bienes y servicios esenciales".

Honduras cerró 2025 con una tasa de desempleo del 6,14 %, una caída de 1,06 puntos porcentuales respecto al año anterior, pero enfrenta presiones económicas por el estancamiento de los ingresos y el encarecimiento de bienes esenciales, según una encuesta.

El informe, elaborado a partir de una muestra de 10.298 hogares, revela que la tasa de desempleo de Honduras bajó de 7,2 % en 2024 a 6,14 % en 2025.

El 67,03 % de los ocupados tiene un empleo asalariado, mientras que el 32,97 % trabaja por cuenta propia, detalló el documento, que advierte sobre un "problema estructural", ya que el 40,1 % de los desocupados lleva más de seis meses en busca de una oportunidad laboral, lo que evidencia "limitaciones" en la creación de empleo formal en el país.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Además, destacó marcadas diferencias territoriales: la región central registra la tasa de desempleo más alta (7,08%), frente a la región occidental, que presenta la más baja (2,97%), lo que refleja "desigualdades" en la actividad económica y en la disponibilidad de oportunidades laborales.

Aunque el salario continúa siendo la principal fuente de ingresos de los hogares, con un 53,9 %, el negocio propio ocupa el segundo lugar, con un 17,6 %, mientras que las remesas se consolidan como la tercera fuente, al representar el 8,0 %, según los resultados de la encuesta.