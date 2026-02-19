Costa Rica y Panamá lideran en Centroamérica en el Henley Passport Index 2026

Por revistaeyn.com
El más reciente Henley Passport Index 2026 posiciona a Costa Rica y Panamá como los países con los pasaportes más fuertes de Centroamérica, ambos en el puesto 26 a nivel mundial y con acceso a 148 destinos sin visa previa o con facilidades como visa a la llegada o autorización electrónica (ETA).
Cómo quedaron los pasaportes de Centroamérica
Costa Rica
Posición global: 26º
Destinos sin visa previa: 148
Costa Rica mantiene el documento de viaje más sólido de la región, con amplio acceso a Europa, América y varios destinos en Asia sin necesidad de trámites consulares previos.
Panamá
Posición global: 26º (empatado con Costa Rica)
Destinos sin visa previa: 148
El pasaporte panameño iguala al costarricense en movilidad internacional, consolidándose también entre los más fuertes de América Latina.
Guatemala
Posición global: 34º
Destinos sin visa previa: 132
Guatemala se ubica en una posición intermedia, con acceso a más de 130 destinos, lo que le permite mantener una movilidad relativamente amplia en el contexto regional.
El Salvador
Posición global: 34º
Destinos sin visa previa: 130
El Salvador comparte el mismo rango global que Guatemala, aunque con una ligera diferencia en número de destinos accesibles.
Honduras
Posición global: 37º
Destinos sin visa previa: 130
El pasaporte hondureño se mantiene en la parte media del ranking, con un nivel de acceso similar al salvadoreño.
Nicaragua
Posición global: 40º
Destinos sin visa previa: 125
Nicaragua cierra el grupo centroamericano, aunque con más de 120 destinos disponibles sin visa previa, cifra superior a la de numerosos países fuera de la región.
En conjunto, Centroamérica muestra una movilidad internacional relativamente sólida, con diferencias marcadas entre el bloque líder (Costa Rica y Panamá) y el resto de los países.
¿Quién elabora el ranking y qué mide?
El Henley Passport Index es elaborado por la firma internacional Henley & Partners, especializada en residencia y ciudadanía por inversión. El ranking se basa en datos oficiales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y analiza 199 pasaportes frente a 227 destinos en todo el mundo.
El índice clasifica los pasaportes según la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar sin necesidad de visa previa. También incluye modalidades simplificadas como visa a la llegada o autorización electrónica.
Más allá del turismo, el ranking es considerado un termómetro de la fortaleza diplomática y las relaciones internacionales de cada país. Una posición alta facilita negocios, estudios y oportunidades laborales en el extranjero, además de reflejar estabilidad institucional y confianza internacional.
Panorama global: la brecha en movilidad
A nivel mundial, la brecha en movilidad continúa ampliándose.
Singapur lidera el ranking 2026, con acceso a 192 destinos sin visa previa.Le siguen Japón, Corea del Sur y varios países europeos, que dominan los primeros lugares.En el extremo opuesto, Afganistán figura entre los últimos puestos, con acceso a menos de 30 destinos.
La diferencia entre los primeros y últimos lugares evidencia una profunda desigualdad en términos de libertad de movimiento global, determinada por acuerdos bilaterales, estabilidad política y relaciones diplomáticas.
El informe confirma que el poder de un pasaporte va más allá del documento físico: representa el nivel de integración internacional de un país y las oportunidades que sus ciudadanos pueden aprovechar en un mundo cada vez más interconectado.