Inteligencia E&N

Costa Rica y Panamá lideran en Centroamérica en el Henley Passport Index 2026

El índice clasifica los pasaportes según la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar sin necesidad de visa previa.

Por revistaeyn.com El más reciente Henley Passport Index 2026 posiciona a Costa Rica y Panamá como los países con los pasaportes más fuertes de Centroamérica, ambos en el puesto 26 a nivel mundial y con acceso a 148 destinos sin visa previa o con facilidades como visa a la llegada o autorización electrónica (ETA).

Cómo quedaron los pasaportes de Centroamérica

Costa Rica Posición global: 26º Destinos sin visa previa: 148 No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Costa Rica mantiene el documento de viaje más sólido de la región, con amplio acceso a Europa, América y varios destinos en Asia sin necesidad de trámites consulares previos. Panamá Posición global: 26º (empatado con Costa Rica) Destinos sin visa previa: 148 El pasaporte panameño iguala al costarricense en movilidad internacional, consolidándose también entre los más fuertes de América Latina.

Guatemala Posición global: 34º Destinos sin visa previa: 132 Guatemala se ubica en una posición intermedia, con acceso a más de 130 destinos, lo que le permite mantener una movilidad relativamente amplia en el contexto regional. El Salvador Posición global: 34º Destinos sin visa previa: 130

El Salvador comparte el mismo rango global que Guatemala, aunque con una ligera diferencia en número de destinos accesibles. Honduras Posición global: 37º Destinos sin visa previa: 130 El pasaporte hondureño se mantiene en la parte media del ranking, con un nivel de acceso similar al salvadoreño. Nicaragua Posición global: 40º Destinos sin visa previa: 125 Nicaragua cierra el grupo centroamericano, aunque con más de 120 destinos disponibles sin visa previa, cifra superior a la de numerosos países fuera de la región. En conjunto, Centroamérica muestra una movilidad internacional relativamente sólida, con diferencias marcadas entre el bloque líder (Costa Rica y Panamá) y el resto de los países.

¿Quién elabora el ranking y qué mide?

El Henley Passport Index es elaborado por la firma internacional Henley & Partners, especializada en residencia y ciudadanía por inversión. El ranking se basa en datos oficiales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y analiza 199 pasaportes frente a 227 destinos en todo el mundo. El índice clasifica los pasaportes según la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar sin necesidad de visa previa. También incluye modalidades simplificadas como visa a la llegada o autorización electrónica. Más allá del turismo, el ranking es considerado un termómetro de la fortaleza diplomática y las relaciones internacionales de cada país. Una posición alta facilita negocios, estudios y oportunidades laborales en el extranjero, además de reflejar estabilidad institucional y confianza internacional.

Panorama global: la brecha en movilidad