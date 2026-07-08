MERGE convoca a startups de Web3 y blockchain para competir ante inversionistas

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La convocatoria estará abierta hasta el próximo 6 de septiembre y culminará con una final presencial el 21 de septiembre en Madrid, donde los proyectos seleccionados podrán presentar sus propuestas ante una audiencia integrada por más de 100 inversionistas.

Por revistaeyn.com MERGE, la principal plataforma institucional especializada en activos digitales y Web3 que conecta los ecosistemas de Europa y Latinoamérica, anunció la apertura de las inscripciones para el Startup Contest 2026, una iniciativa que busca identificar, impulsar y dar visibilidad a las startups más innovadoras del sector blockchain y las tecnologías descentralizadas en ambas regiones. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 6 de septiembre y culminará con una final presencial el 21 de septiembre en Madrid, donde los proyectos seleccionados podrán presentar sus propuestas ante una audiencia integrada por más de 100 inversionistas, fondos de capital de riesgo, corporaciones y actores estratégicos del ecosistema tecnológico y financiero.

La competencia se ha consolidado como uno de los principales escaparates para empresas emergentes del sector. En sus tres ediciones anteriores ha recibido más de 200 candidaturas provenientes de Europa y Latinoamérica, reflejando el creciente interés por el desarrollo de soluciones basadas en blockchain, activos digitales e infraestructuras descentralizadas. “Europa y Latinoamérica están viviendo un momento de enorme creatividad e innovación en torno a las nuevas tecnologías financieras. Queremos que Startup Contest sea el espacio donde los proyectos más prometedores puedan conectar con inversores, corporaciones y potenciales socios estratégicos para acelerar su crecimiento”, afirmó Paula Pascual, fundadora de MERGE. La organización informó que podrán participar startups con menos de cuatro años de operación, que hayan captado menos de cinco millones de euros en financiamiento y que desarrollen soluciones nativas del ecosistema Web3. La convocatoria contempla cuatro categorías: Finanzas Descentralizadas (DeFi), pagos y stablecoins; inteligencia artificial descentralizada e infraestructuras descentralizadas (DePIN); tokenización de activos del mundo real (RWA); y Web3 aplicado al entretenimiento.