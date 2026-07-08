Previsión de crecimiento global se sitúa en 3% y la IA amortigua efectos de la guerra

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó ligeramente las perspectivas de crecimiento mundial en torno al 3%, una décima menos que en abril, con un impacto desigual de los efectos de la guerra en Oriente Medio en las economías que se benefician de los avances de la inteligencia artificial (IA).

La economía global ha resistido mejor de lo esperado al impacto de la guerra en Oriente Medio y los riesgos están más equilibrados que en abril, con dos direcciones opuestas operando, en negativo y en positivo: la perturbación de la oferta y el impacto tecnológico de la IA, respectivamente, señala el documento.

En el informe de Perspectiva Económica Global (WEO por sus siglas en inglés) publicado este miércoles, la inflación general se revisa al alza hasta el 4,7% en 2026, en comparación con el 4,4% en abril antes de bajar al 3,9 % en 2027.

Este documento se ha hecho público horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese a la prensa en Ankara, en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN, que da por acabado el acuerdo de alto el fuego con Irán, tras los más recientes intercambios de hostilidades entre Teherán y Washington.

Antes de ese intercambio de ataques, Washington había revocado la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en el estrecho de Ormuz.

Los precios de la energía, según el FMI, se mantendrán por encima de los niveles previos, en torno a US$89 por barril, un 9% más que lo previsto en abril y los precios del gas natural alrededor de US$15, un 5% por encima del precio de referencia de abril.

Las proyecciones suponen un aumento del 32 % en los precios del petróleo crudo y del 22% en los del gas natural en 2026 con respecto a 2025 y se prevé un incremento de los fertilizantes en un 26 % y de un 8 % de los alimentos.

El escenario de estimación partía de la reapertura del estrecho de Ormuz a mediados de julio y proyectaba una normalización de las condiciones anterior al conflicto en marzo de 2027. Este escenario ahora está en riesgo ante una nueva interrupción de las negociaciones entre EE.UU e Irán.

Las estimaciones, que incluyen el efecto negativo de los aranceles introducidos en el análisis de abril, prevén que el crecimiento del volumen del comercio mundial se desacelere "bruscamente", pasando del 5 % en 2025 al 3,5 % en 2026, para luego recuperarse hasta alcanzar el 4,3 % en 2027.

El crecimiento en las economías avanzadas se sitúa en el 1,7% en 2026 y el 1,8% en 2027, mientras que en los mercados emergentes y en desarrollo, la desaceleración llega al 3,8 % en 2026, para luego recuperarse hasta el 4,5 % en 2027.

El FMI revisó también a la baja el crecimiento en Oriente Medio y Asia Central con una caída drástica de hasta el 0,7 % en 2026, 1,2 puntos porcentuales menos, acorde a las previsiones del cierre más prolongado de Ormuz en comparación con los supuestos del informe de abril.

Las economías que integran el auge de la tecnología mantienen su actividad pese a ser importadores de energía como Corea del Sur, que "sorprendió" con una tasa de crecimiento del 7,5 % —más de cuatro veces superior al 1,8 % previsto en abril—, impulsada principalmente por exportaciones de semiconductores y ‘hardware’ de IA.

El organismo internacional alerta de que las proyecciones se hacen en una primera fase de la situación que podría verse afectada por la presión en la cadena de suministros y los índices de gestiones de compras del sector manufacturero.

Los riesgos están "más equilibrados" que en abril, pero el mayor de ellos es el resurgimiento del conflicto en Oriente Medio y las correcciones en los mercados financieros, mientras que el potencial alcista proviene de la adopción de la IA y la normalización del comercio.

En cuanto al avance tecnológico, las expectativas podrían mejorar a corto plazo si el gasto de capital de la IA se mantiene "excepcionalmente sólido" o si las condiciones financieras se suavizan aún más, ya que contrarrestaría "los obstáculos derivados de las tensiones geopolíticas, la fragmentación del comercio y la debilidad de las políticas de apoyo".

El FMI recomienda que la política fiscal evite subsidios generalizados y remarca la necesidad de un escenario preparado para la IA, con infraestructuras digitales y habilidades y fortalecimiento en la cooperación internacional en comercio, deuda y gestión de choques de materias primas.