Aeroman abre una nueva etapa: AAR acuerda comprar el 65% de su grupo matriz

Por: Revistaeyn.com
Una empresa que nació en El Salvador hace más de cuatro décadas está a las puertas de un cambio de control. AAR CORP., proveedor estadounidense de servicios para la industria aeronáutica, llegó a un acuerdo para adquirir el 65% de MRO Holdings, la casa matriz de Aeroman. Los actuales accionistas conservarán inicialmente el 35% restante.
La transacción todavía no se ha cerrado: las compañías esperan completarla en el primer trimestre de 2027, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias y cumplidas las demás condiciones previstas.
El acuerdo asigna al 65% adquirido un valor accionario aproximado de US$1.800 millones. AAR informó, además, que la operación implica una valoración empresarial de US$4.000 millones para MRO Holdings y que, como parte de la transacción inicial, prevé pagar cerca de US$1.300 millones de deuda existente del grupo.
Son cifras distintas: la valoración de US$4.000 millones corresponde a la empresa completa y no al precio del paquete accionario que AAR comprará ahora.
Para el mercado centroamericano, la noticia tiene una dimensión industrial. Aeroman fue el punto de partida de MRO Holdings, que hoy opera cinco instalaciones en El Salvador, México, Colombia y Estados Unidos.
El grupo emplea aproximadamente a 10.000 personas y cuenta con 115 líneas de capacidad para mantenimiento de aeronaves.
Según AAR, cerca del 90% de sus ingresos procede de clientes estadounidenses; la compradora estima que MRO Holdings alcanzará ventas próximas a US$1.000 millones en 2026.
Inversión prevista en El Salvador
El comunicado de MRO Holdings señala que el acuerdo incluye un plan de inversión de varios años para ampliar las operaciones de Aeroman en El Salvador.
Los recursos se dirigirían a aumentar la capacidad de mantenimiento, incorporar especialidades técnicas, modernizar instalaciones y equipos, y reforzar la formación de técnicos e ingenieros.
No se informó el monto comprometido ni un calendario detallado de ejecución.
La empresa indicó también que las operaciones del grupo continuarán bajo los actuales equipos directivos y con la misma fuerza laboral.
Hasta que se cierre la transacción, AAR y MRO Holdings seguirán operando de manera independiente.
"Seguiremos siendo accionistas relevantes porque esperamos que el próximo capítulo de la compañía sea aún más grande que el anterior", afirmó Roberto Kriete, presidente de la junta directiva de MRO Holdings, en el comunicado enviado por la empresa.
AAR busca integrar la capacidad de mantenimiento mayor de MRO Holdings con sus negocios de suministro de partes, reparación y software. Su presidente y director ejecutivo, John M. Holmes, sostuvo que la combinación permitiría atender cerca de 3.000 aeronaves al año en los hangares de ambas compañías.
Esa escala, afirmó, podría generar más actividad para otras áreas del negocio. Se trata de una proyección de la compradora, sujeta al cierre y a la integración de las operaciones.
La permanencia del 35% en manos de los actuales accionistas tampoco es necesariamente definitiva. El contrato concede a AAR opciones para adquirir esa participación en etapas durante los años posteriores al cierre.
Por ahora, el paso anunciado es la compra de la mayoría y el inicio de una nueva fase para un grupo aeronáutico que creció desde El Salvador hacia el mercado de las Américas.