Aeroman abre una nueva etapa: AAR acuerda comprar el 65% de su grupo matriz

Por: Revistaeyn.com

Una empresa que nació en El Salvador hace más de cuatro décadas está a las puertas de un cambio de control. AAR CORP., proveedor estadounidense de servicios para la industria aeronáutica, llegó a un acuerdo para adquirir el 65% de MRO Holdings, la casa matriz de Aeroman. Los actuales accionistas conservarán inicialmente el 35% restante.

La transacción todavía no se ha cerrado: las compañías esperan completarla en el primer trimestre de 2027, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias y cumplidas las demás condiciones previstas.

El acuerdo asigna al 65% adquirido un valor accionario aproximado de US$1.800 millones. AAR informó, además, que la operación implica una valoración empresarial de US$4.000 millones para MRO Holdings y que, como parte de la transacción inicial, prevé pagar cerca de US$1.300 millones de deuda existente del grupo.

Son cifras distintas: la valoración de US$4.000 millones corresponde a la empresa completa y no al precio del paquete accionario que AAR comprará ahora.

Para el mercado centroamericano, la noticia tiene una dimensión industrial. Aeroman fue el punto de partida de MRO Holdings, que hoy opera cinco instalaciones en El Salvador, México, Colombia y Estados Unidos.

El grupo emplea aproximadamente a 10.000 personas y cuenta con 115 líneas de capacidad para mantenimiento de aeronaves.

Según AAR, cerca del 90% de sus ingresos procede de clientes estadounidenses; la compradora estima que MRO Holdings alcanzará ventas próximas a US$1.000 millones en 2026.