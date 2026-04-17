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Aeroman inauguró su séptimo hangar en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

El nuevo hangar cuenta con una extensión superior a los 20.000 metros cuadrados y proyecta la creación de más de 1.700 nuevos empleos directos.

Por revistaeyn.com La empresa de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves Aeroman inauguró su séptimo hangar en el Aeropuerto Internacional de El Salvador "San Óscar Arnulfo Romero". Con este proyecto del hangar 7, Aeroman se convierte en el mayor centro de mantenimiento del mundo.

El CEO de la empresa, Alejandro Echeverría, detalló: “Ahora tendremos 16 líneas adicionales de producción y así llegaremos a las 65 líneas de producción en un solo lugar”. Sus técnicos y maquinaria están listos para atender aviones de cuerpos (fuselajes) anchos y estrechos. Aeroman opera desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador, en el departamento de La Paz, y en el transcurso de tres décadas de experiencia ha posicionado al país como referente en el sector aeronáutico. También es uno de los principales empleadores: Actualmente, la compañía genera más de 5.500 empleos directos y más de 1.500 indirectos a través de una red de subcontratistas y proveedores de servicios y soluciones orientadas al bienestar de sus colaboradores.