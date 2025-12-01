Avianca actualizó el 90 % de su flota A320

Empresas & Management

Airbus lanzó la alerta el pasado viernes al indicar que se había detectado un fallo en los sistemas de control de los A320 a partir de un incidente con un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue el pasado 30 de octubre entre Cancún, en México, y Newark, en Estados Unidos, que tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, en Florida.

Por revistaeyn.com La aerolínea Avianca informa que actualizó el software de cerca del 90 % de aviones afectados Airbus A320. "Gracias al trabajo de los técnicos especializados de Avianca, en tres días la aerolínea ya ha logrado la actualización del software de cerca del 90 % de la flota afectada, avanzando en el cumplimiento de la orden de Airbus". apuntó la aerolínea, por medio de comunicación. Avianca confirmó que ya inició la actualización de los últimos aviones gracias a la importación acelerada de Software desde Francia por parte del fabricante Airbus.

Asimismo, la aerolínea indicó que aumentó capacidad para atención al cliente y abrió ventas para vuelos operados desde el 5 de diciembre.

VUELOS AFECTADOS DE AVIANCA POR CRISIS A320

A la fecha, se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros -de los cuales 29.881 corresponden a pasajeros en Colombia-. Todos los clientes impactados fueron protegidos con alternativas como: reubicación en vuelos de Avianca, reubicación en vuelos de otras aerolíneas con las que la compañía tiene relación comercial, y reembolso de los trayectos no utilizados. La aerolínea ha puesto a disposición de sus clientes afectados un plan de atención integral que incluye: · El incremento de personal en aeropuertos para brindar asistencia y habilitar espacios especiales para personas de la tercera edad, con niños o con alguna discapacidad. En el caso del aeropuerto de Bogotá, el refuerzo fue de más de 50 personas. · El aumento de la capacidad de los equipos de Contact Center y reembolsos, lo que ha permitido responder más contactos y procesar reembolsos en tiempo récord.

· La implementación de nuevos canales de comunicación, como WhatsApp, para informar irregularidades y alternativas a los clientes. "Avianca agradece a los clientes afectados por su paciencia y entendimiento en esta situación de fuerza mayor. Los esfuerzos de todo el equipo, en especial de los más de 2.500 técnicos, siguen enfocados en recuperar la totalidad de la operación lo más pronto posible", apunta.

