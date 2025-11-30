Volaris dice que todos sus aviones han sido actualizados con Airbus

" Todos nuestros aviones han sido actualizados exitosamente con el nuevo software de Airbus y todos nuestros itinerarios operan con total normalidad", apuntó Volaris en una breve anuncio.

La aerolínea mexican a Volaris afirmó este sábado que logró actualizar exitosamente todas sus aeronaves con el software Airbus , al tiempo que aseguró que todos sus vuelos operan normalmente.

Finalmente, la aerolínea agradeció a sus clientes por la comprensión y a su personal por "el gran esfuerzo realizado" para seguir operando sin afectaciones por este motivo.

Horas antes, Volaris informó del rápido avance de la actualización del software en gran parte de sus aviones de la familia A320 a nivel global, que permitió la operación regular de sus vuelos, aunque con "algunos retrasos menores".

El viernes, Volaris avisó de "cancelaciones y retrasos" en su red de rutas durante "las próximas 48 a 72 horas" debido a ajustes de Airbus.

El aviso ocurrió luego de que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, en inglés), solicitara a Airbus, fabricante de las aeronaves de esta aerolínea, realizar dicha actualización.

Esta semana, la aerolínea también se vio involucrada en una controversia en la que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) criticó al Gobierno mexicano por permitir que pilotos extranjeros operen unidades de Volaris.