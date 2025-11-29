Empresas & Management

Avianca activa plan de contingencia por revisión de software de su flota de A320

La aerolínea anunció que activa plan de protección de pasajeros que comprende reprogramaciones y reembolsos. La compañía inmovilizó el 70 % de su flota por una actualización urgente del software ordenada por Airbus.

Por José A. Barrera - revistaeyn.com Avianca anunció la noche del viernes 28.11.25 un plan de contingencia mientras sus aeronaves A320 reciben una “actualización urgente” de software tras un pedido del fabricante europeo Airbus. La medida deja en tierra a unas 100 aeronaves de Avianca, cifra que representa el 70 % de la flota de la aerolínea colombiana, pero también afecta a otras compañías en el mundo que usan el A320 como AirFrance, Iberia, Latam, JetBlue, Lufhtansa y JetSmart, entre otras. Igualmente, la japonesa ANA canceló 65 vuelos, la australiana JenStar un centenar, las filipinas PAL y Cebu Pacific 80 y la mexicana Volaris no precisó el número, pero anunció suspensiones y retrasos hasta el domingo. Avianca es una de las principales aerolíneas que atienden al mercado centroamericano, gracias al “hub” que opera en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero donde convergen vuelos desde y hacia Suramérica, Centroamérica y las principales ciudades de Estados Unidos.

“Dada la actualización urgente de software requerida por Airbus a una parte significativa de la flota mundial de A320, inevitablemente se presentarán impactos en la operación de Avianca”, destacó la compañía en un comunicado. Mientras ejecuta las actualizaciones, la empresa confirmó que cerró las ventas de boletos para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre “para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros que ya han comprado pasajes en los vuelos disponibles”. El tráfico aéreo sufrió un impacto limitado este sábado por la alerta lanzada por el fabricante aeronáutico Airbus. La mayor parte de las compañías indicaron que han procedido de forma rápida a la actualización informática que aconsejo el constructor europeo. ¿Qué deben hacer los pasajeros? Avianca destacó que todos sus equipos “están concentrados en realizar las modificaciones requeridas en el menor tiempo posible” y que están trabajando en brindar alternativas para minimizar el impacto de posibles cancelaciones. La aerolínea confirmó que ofrece a los pasajeros afectados “reacomodos en las opciones más cercanas disponibles” con Avianca o incluso con aerolíneas con las que la compañía tiene relación comercial, pero también la posibilidad de reprogramar vuelos e incluso de la posibilidad de reembolsos.

El comunicado de Avianca recalca tres puntos:

Reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, dicha gestión se puede solicitar a través del Contact Center de la aerolínea. Además, los pasajeros pueden solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar en estas dos condiciones: “Si los clientes compraron en avianca.com, Contact Center o puntos de venta directo, pueden gestionar su solicitud desde avianca.com”. Avianca también informó que si los pasajeros compraron sus boletos a través de agencias de viajes, la aerolínea remite que los usuarios las contacten directamente. Adicionalmente pidió a los pasajeros a mantenerse atentos a las comunicaciones que se enviarán a través de correo electrónico asociado a la reserva y de novedades de sus canales oficiales, a consultar el estado de sus vuelos en el sitio web avianca.com y que si el vuelo no está confirmado, se evite ir a los aeropuertos. La alerta de Airbus ocurre en pleno Black Friday, una de las fechas en las compañías de distintos rubros, promocionan descuentos agresivos previo al inicio de las festividades de Navidad y Año Nuevo época que se caracteriza históricamente por una alta demanda de pasajes aéreos. Avianca no es la única afectada por la alerta de Airbus, se estima que la medida manda a revisión urgente a unas 6.000 aeronaves, situación que BBC describe: “provoca retrasos en el tráfico aéreo en varios continentes”. Autoridades como la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) emitió una directiva de emergencia que, desde el 29 de noviembre, impide transportar pasajeros en aeronaves afectadas hasta que completen la actualización.

¿De qué se trata la actualización de los A320?