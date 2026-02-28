Spirit Airlines alcanza acuerdo para salir de la quiebra muy pronto

Empresas & Management

El acuerdo inicial ayudaría, además de concretar cambios en su flota, a mejorar su red de rutas y estructura de costos.

Por revistaeyn.com La aerolínea Spirit espera dar buenas noticias tan pronto como sea posible. La empresa, que estaba en riesgo de cerrar, anunció que llegó a un acuerdo -que le permitirá sobrevivir- con los acreedores.

“Spirit surgirá como un competidor fuerte y más ágil, posicionado para ofrecer de manera rentable el valor que esperan los consumidores estadounidenses a un precio que desean pagar”, dijo el CEO, Dave Davis, en un comunicado. Y la "nueva Spirit" será una aerolínea más pequeña y eficiente que seguirá enfocada en ofrecer tarifas bajas, pero con más opciones como clase económica premium y su versión de asientos de primera clase con mayor espacio para las piernas. El acuerdo inicial ayudaría, además de concretar cambios en su flota, a mejorar su red de rutas y estructura de costos.

UN RENACER

El modelo de tarifas bajas de Spirit ha obligado a aerolíneas tradicionales más grandes, como Delta o United, a ofrecer una cierta cantidad de asientos sin lujos para competir en precio, pero ha enfrentado momentos difíciles en los últimos cinco años. La aerolínea de bajo costo solicitó nuevamente protección por bancarrota en agosto, meses después de haber salido de una reorganización bajo el Capítulo 11. Su CEO dijo en ese momento que la solicitud previa bajo el Capítulo 11 se centró en reducir deuda y captar capital, pero tras salir de ese proceso el pasado marzo, “quedó claro que aún hay mucho más trabajo por hacer y muchas más herramientas disponibles para posicionar mejor a Spirit de cara al futuro”. Spirit ha atravesado dificultades desde la pandemia de COVID-19 en medio del aumento en los costos operativos y el crecimiento de su deuda. Para el momento de su primera solicitud bajo el Capítulo 11 en noviembre de 2024, Spirit había perdido más de US$2.500 millones desde comienzos de 2020.