Finanzas

Envío de remesas en criptomonedas a El Salvador creció 128 % en enero

Estos ingresos representaron únicamente el 0,73 % del total de US$759,45 millones registrados en remesas en El Salvador en enero recién pasado, reporta el BCR.

Por Agencia EFE La cifra de remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador en enero se disparó aproximadamente un 128 %, en comparación con el mismo mes del año anterior, con US$5,56 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Las cifras de la entidad financiera dan cuenta de que el monto de remesas recibidas en el primer mes de 2026 es superior en US$3,12 millones a lo registrado en 2025, cuando llegaron a US$2,44 millones.

Estos ingresos representaron únicamente el 0,73 % del total de US$759,45 millones registrados en remesas en enero recién pasado, mientras que en el mismo mes de 2025 representó el 0,36 % de los US$676,29 millones recibidos en total. En 2025, el acumulado de los 12 meses de las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador cayó un 32,5 %, llegando a US$57,67 millones, US$27,83 millones menos a los US$85,5 millones registrados en 2024. El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.