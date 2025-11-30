¿Qué dice Airbus por actualización en sistemas en aviones A320?

Empresas & Management

El máximo responsable del fabricante aeronáutico europeo aseguró que los equipos de la compañía "trabajan sin descanso para acompañar a nuestros operadores y desplegar las actualizaciones lo antes posible".

POR EFE El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, reconoció "importantes dificultades logísticas y retrasos" en el tráfico aéreo atribuidos al incidente detectado en su familia de aviones A320, que justificó por el celo del fabricante aeronáutico por la seguridad. "La puesta en marcha de una solución correctiva sobre ciertos aparatos A320 entraña importantes dificultades logísticas y retrasos desde ayer. Quiero presentar mis sinceras excusas a nuestros clientes y a los pasajeros afectados. La seguridad es nuestra prioridad absoluta", afirmó Faury en un mensaje en las redes sociales.

El máximo responsable del fabricante aeronáutico europeo aseguró que los equipos de la compañía "trabajan sin descanso para acompañar a nuestros operadores y desplegar las actualizaciones lo antes posible con el fin de poner los aviones en servicio y recuperar el funcionamiento normal, con el nivel de seguridad que se espera de Airbus".

¿QUÉ PROVOCÓ EL INCIDENTE CON LOS A320?

El incidente fue señalado este viernes, cuando Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectado en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, Nueva Jersey que el pasado 30 de octubre tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.