BANRURAL es reconocido por LatinFinance como Mejor Banco de Guatemala 2026

Por: Revistaeyn.com
BANRURAL fue reconocido por segundo año consecutivo como el Mejor Banco de Guatemala 2026 por la revista internacional LatinFinance, un galardón que destaca su desempeño financiero sobresaliente, su innovación en servicios financieros y su contribución al fortalecimiento del sistema financiero y al desarrollo económico y social del país.
“Recibir nuevamente este premio es motivo de orgullo y refleja la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, el compromiso de nuestros accionistas y la dedicación de nuestros colaboradores”, afirmó Juan Luis Fonseca Chour, gerente general de BANRURAL. “Es el resultado de una estrategia de largo plazo basada en la cercanía con las personas, el conocimiento profundo de sus necesidades y la innovación permanente”.
El reconocimiento se sustenta en indicadores sólidos. Al cierre del tercer trimestre de 2026, el banco alcanzó activos por US$20.439,7 millones y se posicionó como la institución con el mayor patrimonio y las mayores utilidades del sistema bancario guatemalteco.
Además, registró una liquidez inmediata de 15,83%, una liquidez mediata de 58,86%, un índice de adecuación patrimonial de 20,44% y una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 28,26%.
Con más de 4,5 millones de clientes, BANRURAL lidera la captación de depósitos de ahorro con una participación de mercado del 32%, el crédito productivo con 61,0% y el mercado de remesas familiares con 53%.
Su modelo de negocio combina crecimiento y rentabilidad con inclusión financiera. El banco tiene presencia en los 340 municipios del país mediante una red de 14.446 puntos de servicio, incluidas las Cajas BANRURAL, que llevan la banca a zonas y segmentos atendidos parcialmente o excluidos del sistema tradicional.
Su financiamiento respalda principalmente a productores agrícolas, micro, pequeñas y medianas empresas, así como proyectos de vivienda, infraestructura y energía.
En innovación, BANRURAL implementó el primer canal de atención con inteligencia artificial agéntica en Centroamérica, desarrolló Credi APP para agilizar la gestión crediticia y lanzó RAPI-POS, que facilita la aceptación de pagos digitales a micro y pequeñas empresas.
De cara a los próximos años, la institución informó que "mantendrá su compromiso de ampliar el acceso al financiamiento para las mipymes, el sector agropecuario y los emprendedores guatemaltecos".
“Nuestra visión es seguir siendo el banco líder de Guatemala en cercanía, confianza y contribución al desarrollo del país, generando valor para nuestros clientes, accionistas, colaboradores y comunidades, promoviendo un crecimiento sostenible e inclusivo”, concluyó Fonseca Chour.