BANRURAL es reconocido por LatinFinance como Mejor Banco de Guatemala 2026

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Al cierre del tercer trimestre de 2026, el banco alcanzó activos por US$20.439,7 millones y se posicionó como la institución con el mayor patrimonio y las mayores utilidades del sistema bancario guatemalteco.

Por: Revistaeyn.com BANRURAL fue reconocido por segundo año consecutivo como el Mejor Banco de Guatemala 2026 por la revista internacional LatinFinance, un galardón que destaca su desempeño financiero sobresaliente, su innovación en servicios financieros y su contribución al fortalecimiento del sistema financiero y al desarrollo económico y social del país. “Recibir nuevamente este premio es motivo de orgullo y refleja la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, el compromiso de nuestros accionistas y la dedicación de nuestros colaboradores”, afirmó Juan Luis Fonseca Chour, gerente general de BANRURAL. “Es el resultado de una estrategia de largo plazo basada en la cercanía con las personas, el conocimiento profundo de sus necesidades y la innovación permanente”.

El reconocimiento se sustenta en indicadores sólidos. Al cierre del tercer trimestre de 2026, el banco alcanzó activos por US$20.439,7 millones y se posicionó como la institución con el mayor patrimonio y las mayores utilidades del sistema bancario guatemalteco. Además, registró una liquidez inmediata de 15,83%, una liquidez mediata de 58,86%, un índice de adecuación patrimonial de 20,44% y una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 28,26%. Con más de 4,5 millones de clientes, BANRURAL lidera la captación de depósitos de ahorro con una participación de mercado del 32%, el crédito productivo con 61,0% y el mercado de remesas familiares con 53%.