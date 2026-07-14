EXCLUSIVO E&N/ Ranking de Grupos Bancarios: la banca regional extiende sus ramas

Por: Pablo Balcáceres - Revista Estrategia & Negocios

La banca centroamericana vive uno de los procesos de transformación más profundos de los últimos años. Mientras las entidades fortalecen su presencia regional mediante adquisiciones, integración operativa y expansión orgánica, el mapa financiero del istmo comienza a mostrar nuevos protagonistas y un renovado equilibrio entre capitales locales, regionales y colombianos.

El Ranking de Grupos Bancarios de Centroamérica 2026, elaborado en exclusiva por Estrategia & Negocios, identifica a los principales conglomerados financieros con operaciones en dos o más países de la región, incluyendo Panamá.

Los datos muestran una industria robusta. En conjunto, los 13 grupos bancarios regionales administran activos cercanos a los US$230.000 millones, tras registrar un crecimiento anual del 7% al cierre de 2025.