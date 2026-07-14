EXCLUSIVO E&N/ Ranking de Grupos Bancarios: la banca regional extiende sus ramas

Por: Pablo Balcáceres - Revista Estrategia & Negocios
La banca centroamericana vive uno de los procesos de transformación más profundos de los últimos años. Mientras las entidades fortalecen su presencia regional mediante adquisiciones, integración operativa y expansión orgánica, el mapa financiero del istmo comienza a mostrar nuevos protagonistas y un renovado equilibrio entre capitales locales, regionales y colombianos.
El Ranking de Grupos Bancarios de Centroamérica 2026, elaborado en exclusiva por Estrategia & Negocios, identifica a los principales conglomerados financieros con operaciones en dos o más países de la región, incluyendo Panamá.
Los datos muestran una industria robusta. En conjunto, los 13 grupos bancarios regionales administran activos cercanos a los US$230.000 millones, tras registrar un crecimiento anual del 7% al cierre de 2025.
El informe revela cómo BAC mantiene el liderazgo regional, seguido por Corporación BI y Grupo Cibest, mientras grupos como Davivienda, Promerica, Ficohsa, Atlántida, Grupo Financiero BSC y LAFISE protagonizan una intensa carrera por ampliar su presencia regional.
Más allá de las posiciones del ranking, el especial analiza las grandes operaciones corporativas que están redefiniendo el sector, entre ellas la venta de Banistmo, la integración de Scotiabank a Davivienda y la adquisición de Multibank por parte de BAC, movimientos que aceleran un proceso de consolidación bancaria con efectos sobre toda Centroamérica.
El reporte también examina cómo evoluciona la competencia entre bancos de capital local, grupos centroamericanos y entidades colombianas, así como las tendencias que marcarán la próxima etapa del sistema financiero regional: digitalización, banca sostenible, ciberseguridad, fintech e integración de mercados.
¿Qué grupos crecieron más? ¿Quiénes escalaron posiciones? ¿Qué adquisiciones cambiarán el ranking en 2027?
Todas las respuestas, junto con el Ranking completo de los Grupos Bancarios de Centroamérica 2026, están disponibles en esta edición especial de Estrategia & Negocios. DAR CLICK ACÁ(Páginas 62 a 68)