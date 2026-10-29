BCIE brindará asistencia a BANRURAL para la gestión climática en Guatemala

Finanzas

Con esta asistencia técnica, se aportan herramientas para integrar la gestión climática en las operaciones de BANRURAL y potenciar su contribución al financiamiento sostenible.

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) suscribieron un convenio de asistencia técnica no reembolsable para apoyar la gestión climática de la entidad financiera guatemalteca. Esta cooperación se enmarca en la Iniciativa de Inversiones Productivas para la Adaptación al Cambio Climático (CAMBio II), cofinanciada por el BCIE y el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).

La asistencia técnica permitirá elaborar un diagnóstico estratégico de cambio climático y cuantificar, bajo estándares internacionales, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la Torre de Desarrollo. Incluirá recomendaciones para la estrategia de sostenibilidad del banco y transferencia de conocimientos a su equipo, con el fin de identificar oportunidades de reducción de emisiones y orientar futuras iniciativas de financiamiento sostenible. “BANRURAL ha sido un socio clave de CAMBio II en Guatemala, apoyando a las MIPYMES en inversiones que fortalecen su resiliencia climática. En 2025, lideró las colocaciones del programa a nivel regional, con aproximadamente US$8.4 millones”, expresó Otto Gutiérrez, Gerente del BCIE en Guatemala.